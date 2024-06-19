Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesine Tepki Gösteren Yılmaz Özdil’e Yanıt Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti. Bu görüşmenin ardından Yılmaz Özdil 'Asrın Lideri Özgür Özel'e 'Koltuk' Verdi!' başlıklı bir video yayınlayarak bu görüşmeyi eleştirmişti.