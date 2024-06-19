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Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesine Tepki Gösteren Yılmaz Özdil’e Yanıt Verdi

Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesine Tepki Gösteren Yılmaz Özdil’e Yanıt Verdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 23:34

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti. Bu görüşmenin ardından Yılmaz Özdil 'Asrın Lideri Özgür Özel'e 'Koltuk' Verdi!' başlıklı bir video yayınlayarak bu görüşmeyi eleştirmişti.

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Özgür Özel katıldığı bir programda, Yılmaz Özdil'e yanıt verdi.

Özgür Özel katıldığı bir programda, Yılmaz Özdil'e yanıt verdi.

“Bu, ‘hatamız nerede’ demek yerine, oy vermeyen seçmene ‘bidon kafa’ diyen zihniyet." diyen Özel, 47 yıldır ilk kez birinci parti olmalarının sebebinin bu olduğunu söyledi.

“Bu, ‘hatamız nerede’ demek yerine, oy vermeyen seçmene ‘bidon kafa’ diyen zihniyet." diyen Özel, 47 yıldır ilk kez birinci parti olmalarının sebebinin bu olduğunu söyledi.

İşte o açıklama;

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