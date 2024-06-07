Özgür Demirtaş Tarih Vererek Acı Tabloyu Anlattı: “Daha da Zorlaşacak, Alım Gücü Paramparça Olacak”

“Biliyorum yaşam çok zor. Sonbaharda daha da zorlaşacak. Dezenflasyon süreci iyice canımızı sıkacak. Alım gücü paramparça olacak. Ama Eğer dayanabilirsek, düzlüğe çıkacağız. Türkiye güçlü ve dirayetli bir ülke, bu kötü günleri atlatmasını umuyorum.”