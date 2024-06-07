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Özgür Demirtaş Tarih Vererek Acı Tabloyu Anlattı: “Daha da Zorlaşacak, Alım Gücü Paramparça Olacak”

Özgür Demirtaş Tarih Vererek Acı Tabloyu Anlattı: “Daha da Zorlaşacak, Alım Gücü Paramparça Olacak”

özgür demirtaş
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
07.06.2024 - 15:17 Son Güncelleme: 07.06.2024 - 15:18

Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine girildiğini belirtse de yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar herkese zor zamanlar yaşatmaya devam ediyor. Ekonomist Özgür Demirtaş da sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda sonbaharın işaret ederek “Alım gücü paramparça olacak. Ama Eğer dayanabilirsek, düzlüğe çıkacağız” dedi.

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TÜİK’in açıkladığı verilere göre Mayıs ayında enflasyon yüzde 75,45 oldu. Böylece enflasyon yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Mayıs ayında enflasyon yüzde 75,45 oldu. Böylece enflasyon yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Zirvenin ardından ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine girildiğini belirtse de yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar herkese zor zamanlar yaşatıyor.

Zirvenin ardından ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine girildiğini belirtse de yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar herkese zor zamanlar yaşatıyor.

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş sonbaharı işaret ederek, "Dezenflasyon süreci iyice canımızı sıkacak. Alım gücü paramparça olacak." değerlendirmesini yaptı.

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş sonbaharı işaret ederek, "Dezenflasyon süreci iyice canımızı sıkacak. Alım gücü paramparça olacak." değerlendirmesini yaptı.

İşte Özgür Demirtaş’ın sözleri:

İşte Özgür Demirtaş’ın sözleri:

“Biliyorum yaşam çok zor. Sonbaharda daha da zorlaşacak. Dezenflasyon süreci iyice canımızı sıkacak. Alım gücü paramparça olacak. Ama Eğer dayanabilirsek, düzlüğe çıkacağız. Türkiye güçlü ve dirayetli bir ülke, bu kötü günleri atlatmasını umuyorum.”

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