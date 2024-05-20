Özgür Demirtaş Ekonomide Tasarruf Planını, Gündemde Reisi'yi Yorumlamadan Geçmedi: "Allah Rahmet Eylesin"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada gündemde uzak kalmıyor. Güncel konularda fikirlerini, 'nev-i şahsına münhasır' bir şekilde paylaşan Demirtaş, ekonomiye yönelik yorumları dışında İran liderinin helikopter kazasına da ilginç bir şekilde değindi.