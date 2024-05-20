Özgür Demirtaş Ekonomide Tasarruf Planını, Gündemde Reisi'yi Yorumlamadan Geçmedi: "Allah Rahmet Eylesin"
Özgür Demirtaş Ekonomide Tasarruf Planını, Gündemde Reisi'yi Yorumlamadan Geçmedi: "Allah Rahmet Eylesin"
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada gündemde uzak kalmıyor. Güncel konularda fikirlerini, 'nev-i şahsına münhasır' bir şekilde paylaşan Demirtaş, ekonomiye yönelik yorumları dışında İran liderinin helikopter kazasına da ilginç bir şekilde değindi.
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, finans hocası olmanın yanında bir de sosyal medyada fenomen. Milyonlar takipçisi olan Demirtaş, hemen her konuya paylaşımlarında değiniyor. Son paylaşımı ise dikkat çekti.
Lig'in sonuna yaklaşırken, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin galibi deplasmana oynayan Fenerbahçe olması dün gece Türkiye'nin ana konusu olurken, Demirtaş da tebrik edenler arasında yer alırken, son paylaşımında tuttuğu takıma yönelik fikrini de paylaştı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, enflasyonla mücadelede açıklanan tasarruf tedbirlerine de eleştiride bulundu: "Tasarrufa fakir fukaradan başlanmaz, siyasetten başlanır."
Demirtaş, gündemle ilgili de dikkat çeken bir paylaşım yaptı: İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasının ardından hayatını kaybetmesine yönelik Demirtaş kimin resmini paylaştı?
Prof. Dr. Demirtaş, paylaşımında Eylül 2022 tarihinde Tahran’da gözaltında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Mehsa Emini’nin fotoğrafıyla "Allah tekrar Rahmet eylesin. Huzur içinde uyusun" yazdı.
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Mehsa Emini, İran'da örtünme kurallarını denetleyen Ahlak Polisi tarafından örtüsünün standartlara uygun olmadığı gerekçesiyle Eylül 2022’de tutuklanmış, sonrasında yapılan açıklamada aniden kalp yetmezliği geçirdiği ve yere düşerek iki gün komada kaldıktan sonra öldüğü söylenmişti.
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