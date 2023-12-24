Özgür Demirtaş Binlerce Kişinin Yanlış Yanıtladığı Yatırım Sorusunun Cevabını Açıkladı
Özgür Demirtaş Binlerce Kişinin Yanlış Yanıtladığı Yatırım Sorusunun Cevabını Açıkladı
Twitter hesabını hayli aktif kullanan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş geçtiğimiz günlerde takipçilerine yatırımla alakalı bir matematik sorusu sormuş ve anket başlatmıştı. Binlerce kişinin sınıfta kaldığı o sorunun çözümünü ise hesabından paylaştı.
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Gelin önce soruya bir bakalım 👇
Prof. Demirtaş'ın Twitter hesabından paylaştığı ankete ise yarım milyonu aşkın insan katıldı.
Yanıtlar ise değişiklik gösterdi.
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise o sorunun yanıtını Twitter adresi üzerinden verdi.
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Sorunun çözümü ise şu şekilde 👇
Profesör Demirtaş'ın yanıtı açıkladığı gönderisinde bir de dikkat çeken bir uyarı yer alıyor. "Aynı oranda artan ve azalan bir borsa o testere anında size durduğunuz yerde para kaybettiriyordur… Dikkatli olun."
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