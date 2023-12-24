Özgür Demirtaş Binlerce Kişinin Yanlış Yanıtladığı Yatırım Sorusunun Cevabını Açıkladı

Twitter hesabını hayli aktif kullanan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş geçtiğimiz günlerde takipçilerine yatırımla alakalı bir matematik sorusu sormuş ve anket başlatmıştı. Binlerce kişinin sınıfta kaldığı o sorunun çözümünü ise hesabından paylaştı.