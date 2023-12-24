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Özgür Demirtaş Binlerce Kişinin Yanlış Yanıtladığı Yatırım Sorusunun Cevabını Açıkladı

Özgür Demirtaş Binlerce Kişinin Yanlış Yanıtladığı Yatırım Sorusunun Cevabını Açıkladı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 17:28

Twitter hesabını hayli aktif kullanan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş geçtiğimiz günlerde takipçilerine yatırımla alakalı bir matematik sorusu sormuş ve anket başlatmıştı. Binlerce kişinin sınıfta kaldığı o sorunun çözümünü ise hesabından  paylaştı.

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Gelin önce soruya bir bakalım 👇

Gelin önce soruya bir bakalım 👇

100 liralık yatırımın belirtilen şartlardan sonra kaç lira olacağını takipçilerine soran Demirtaş işimizi biraz daha kolaylaştırıp bir anket açarak yanıtları dörde indirdi.

Prof. Demirtaş'ın Twitter hesabından paylaştığı ankete ise yarım milyonu aşkın insan katıldı.

Prof. Demirtaş'ın Twitter hesabından paylaştığı ankete ise yarım milyonu aşkın insan katıldı.

500 binin üzerinde kullanıcının katıldığı ankette ise katılımcıların neredeyse 150 bini, yani yaklaşık yüzde 30'u bu yatırım sorusuna yanlış yanıt verdiler.

Yanıtlar ise değişiklik gösterdi.

Yanıtlar ise değişiklik gösterdi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise o sorunun yanıtını Twitter adresi üzerinden verdi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise o sorunun yanıtını Twitter adresi üzerinden verdi.

500 Bin kişi oy kullandı. %30’dan fazla kişi yanlış yanıt verdi. Doğru yanıt 98.01.

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Sorunun çözümü ise şu şekilde 👇

Sorunun çözümü ise şu şekilde 👇
twitter.com

Profesör Demirtaş'ın yanıtı açıkladığı gönderisinde bir de dikkat çeken bir uyarı yer alıyor. "Aynı oranda artan ve azalan bir borsa o testere anında size durduğunuz yerde para kaybettiriyordur… Dikkatli olun."

Profesör Demirtaş'ın yanıtı açıkladığı gönderisinde bir de dikkat çeken bir uyarı yer alıyor. "Aynı oranda artan ve azalan bir borsa o testere anında size durduğunuz yerde para kaybettiriyordur… Dikkatli olun."
twitter.com

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