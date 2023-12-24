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İşe Gitmeye Hazırlanan Serenay Sarıkaya'dan Sınır Dışı Edilen Tembelliğe Haftanın Ekonomi Goygoyları

İşe Gitmeye Hazırlanan Serenay Sarıkaya'dan Sınır Dışı Edilen Tembelliğe Haftanın Ekonomi Goygoyları

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.12.2023 - 13:21

Yıl sonu geldi, 2023, 'Ne seneydi be?' dedirtirken, en çok ekonomide zorladı. Son düzlüğe girerken, ekonomide sinirden gülenlerin paylaşımlarına buyurun.

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Emeklilikle başlayalım.

Emeklilikle başlayalım.
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"Olmaz mı? Dedim, olabilir."

"Olmaz mı? Dedim, olabilir."
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Değil mi?

Değil mi?
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Şaşırtıcı gerçekten.

Şaşırtıcı gerçekten.
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Tadı güzeldir bence de.

Tadı güzeldir bence de.
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Çok eski hikaye ama bitmiyor...

Çok eski hikaye ama bitmiyor...
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Seni de anlıyoruz...

Haftaya görüşmek üzere..

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