İşe Gitmeye Hazırlanan Serenay Sarıkaya'dan Sınır Dışı Edilen Tembelliğe Haftanın Ekonomi Goygoyları
İşe Gitmeye Hazırlanan Serenay Sarıkaya'dan Sınır Dışı Edilen Tembelliğe Haftanın Ekonomi Goygoyları
Yıl sonu geldi, 2023, 'Ne seneydi be?' dedirtirken, en çok ekonomide zorladı. Son düzlüğe girerken, ekonomide sinirden gülenlerin paylaşımlarına buyurun.
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Emeklilikle başlayalım.
"Olmaz mı? Dedim, olabilir."
Değil mi?
Şaşırtıcı gerçekten.
Tadı güzeldir bence de.
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Çok eski hikaye ama bitmiyor...
Seni de anlıyoruz...
Haftaya görüşmek üzere..
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