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Oyuncuların Kariyerindeki En İyi Yerli Diziyi Seçiyoruz!

Oyuncuların Kariyerindeki En İyi Yerli Diziyi Seçiyoruz!

yerli dizi
themyscira - Misafir Editör
06.04.2024 - 09:01

Bazı oyuncular rol aldıkları dizideki karakterlerle öyle bütünleşiyor ki izleyici için adeta o kişiye dönüşüyor. Biz de sizler için sevilen oyuncuların rol aldığı dört popüler diziyle anket yaptık.

Bakalım sizin için oyuncular hangi dizisiyle bütünleşmiş:

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1. Kıvanç Tatlıtuğ:

2. Serenay Sarıkaya:

3. Demet Evgar:

4. Buğra Gülsoy:

5. Çağatay Ulusoy:

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6. Demet Özdemir:

7. Pınar Deniz:

8. Kaan Urgancıoğlu:

9. Gökçe Bahadır:

10. Aras Bulut İynemli:

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11. Hande Erçel:

12. Kenan İmirzalıoğlu:

13. Fahriye Evcen:

14. Burak Özçivit:

15. Özge Özpirinçci:

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