Oyuncuların Kariyerindeki En İyi Yerli Diziyi Seçiyoruz!
Oyuncuların Kariyerindeki En İyi Yerli Diziyi Seçiyoruz!
Bazı oyuncular rol aldıkları dizideki karakterlerle öyle bütünleşiyor ki izleyici için adeta o kişiye dönüşüyor. Biz de sizler için sevilen oyuncuların rol aldığı dört popüler diziyle anket yaptık.
Bakalım sizin için oyuncular hangi dizisiyle bütünleşmiş:
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Kıvanç Tatlıtuğ:
2. Serenay Sarıkaya:
3. Demet Evgar:
4. Buğra Gülsoy:
5. Çağatay Ulusoy:
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Demet Özdemir:
7. Pınar Deniz:
8. Kaan Urgancıoğlu:
9. Gökçe Bahadır:
10. Aras Bulut İynemli:
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Hande Erçel:
12. Kenan İmirzalıoğlu:
13. Fahriye Evcen:
14. Burak Özçivit:
15. Özge Özpirinçci:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda