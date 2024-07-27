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Oyuncu ve Seslendirme Sanatçısı Salahsun Hekimoğlu Hayatını Kaybetti

Oyuncu ve Seslendirme Sanatçısı Salahsun Hekimoğlu Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 12:21

Sinema ve televizyon oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti.

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"Kurtlar Vadisi"nde Çakır karakterinin doktorunu canlandıran, ayrıca "Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Arka Sokaklar" ve "Kavak Yelleri" gibi birçok popüler dizide rol alan Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti.

"Kurtlar Vadisi"nde Çakır karakterinin doktorunu canlandıran, ayrıca "Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Arka Sokaklar" ve "Kavak Yelleri" gibi birçok popüler dizide rol alan Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti.

Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak bilinen isim 74 yaşında hayata veda ederek sanat camiasını derin bir hüzne boğdu.

Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak bilinen isim 74 yaşında hayata veda ederek sanat camiasını derin bir hüzne boğdu.

Acı haberi Oyuncular Sendikası duyurdu.

Acı haberi Oyuncular Sendikası duyurdu.
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