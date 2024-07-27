Oyuncu ve Seslendirme Sanatçısı Salahsun Hekimoğlu Hayatını Kaybetti
Oyuncu ve Seslendirme Sanatçısı Salahsun Hekimoğlu Hayatını Kaybetti
Sinema ve televizyon oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kurtlar Vadisi"nde Çakır karakterinin doktorunu canlandıran, ayrıca "Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Arka Sokaklar" ve "Kavak Yelleri" gibi birçok popüler dizide rol alan Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak bilinen isim 74 yaşında hayata veda ederek sanat camiasını derin bir hüzne boğdu.
Acı haberi Oyuncular Sendikası duyurdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın