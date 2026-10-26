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Oyun Dünyasının Önde Gelen Fenomenleri, Özel İstanbul Boğazı Tekne Turuyla Hayranlarına Sürpriz Yaptı

Oyun Dünyasının Önde Gelen Fenomenleri, Özel İstanbul Boğazı Tekne Turuyla Hayranlarına Sürpriz Yaptı

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Onedio Content - Onedio Editörü
26.10.2026 - 10:40
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İstanbul'da dev geri sayım: Yüzlerce oyunsever MLBB'nin 10. Yıl Dönümünü kutlamak için İstanbul Boğazı kıyısına akın etti. Şehir şimdi en büyük mobil espor turnuvasına hazırlanıyor

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İstanbul, küresel oyun ekosisteminin yeni merkezi olarak hızla yükseliyor! Bu hafta yüzlerce oyuncu ve içerik üreticisi, dünyanın en popüler mobil oyunlarından Mobile Legends: Bang Bang'in (MLBB) 10. yıl dönümünü kutlamak için İstanbul Boğazı kıyısına akın etti. Bu görkemli kutlama, milyonlarca hayranın gözünü Türkiye'ye çevireceği M8 Dünya Şampiyonası'na (M8) sadece üç ay kala gerçekleşti.

İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında iki gün süren etkinlik; Türkiye oyun topluluğundan oyuncuları, önde gelen içerik üreticilerini ve espor dünyasının sevilen isimlerini bir araya getirdi. Etkinliğe katılan oyuncular Türkiye'nin en sevilen oyun içerik üreticileriyle tanışma fırsatı buldu, topluluk duvarına el izlerini bıraktı ve kişiselleştirilmiş 10. Yıl Dönümü tişörtleri tasarladı. Ayrıca kahraman temalı alanları ve etkileşimli etkinlikleri keşfeden katılımcılar, İstanbul silüetine karşı hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kutlamalar, içerik üreticisinin MLBB oyuncularıyla takım olup kıyasıya mücadele ettiği özel bir topluluk turnuvasıyla devam etti. Kazanan takımlar, sevdikleri içerik üreticileriyle birlikte İstanbul Boğazı'nda özel bir yat turuna çıkarak zaferin tadını çıkardı.

İstanbul, 49,5 milyon TL ödül havuzlu espor dünya şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

M8'in gelişiyle birlikte İstanbul'da dünyanın en iyi mobil espor takımlarını tam 49,5 Milyon TL'lik (1 Milyon Dolar) dev bir ödül havuzu bekliyor. Türk oyunseverler ise bu efsanevi mücadeleyi sadece 150 TL'den (3 Dolar) başlayan fiyatlarla yerinde izleme şansına sahip!

İstanbul'da dünya standartlarında rekabet, biletler 150 TL'den başlıyor

ESA Esports Arena'da gerçekleşecek M8 Eleme Aşaması için erken dönem avantajlı biletler, 24 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında buradan satışa sunulacak. Oyunseverler, sadece 150 TL'den (3 Dolar) başlayan fiyatlarla 14 - 19 Ocak 2027 tarihleri arasında 49,5 Milyon TL'lik dev ödül havuzu için verilecek kıyasıya mücadeleyi yerinde izleyebilecek.

Ora Arena'da gerçekleşecek ve merakla beklenen Büyük Final için MOONTON Games, MLBB topluluğunun tutkusunu taçlandıran özel 'M Kuşağı' girişimini başlatıyor. Oyunun sadık hayranlarına bir teşekkür niteliğinde olan M Kuşağı, şartları sağlayan oyunculara Büyük Final bilet satışlarında öncelik tanıyacak. Oyuncular, 7 - 12 Kasım tarihleri arasında M Kuşağı Doğrulaması için kayıt yaptırabilecek ve 18 - 21 Kasım tarihleri arasında özel erken erişim bilet satışından faydalanabilecek. Ayrıntılı bilgiye ve kayıt detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

İstanbul, 49,5 milyon TL ödül havuzlu espor dünya şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

İstanbul, 49,5 milyon TL ödül havuzlu espor dünya şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

M8'in gelişiyle birlikte İstanbul'da dünyanın en iyi mobil espor takımlarını tam 49,5 Milyon TL'lik (1 Milyon Dolar) dev bir ödül havuzu bekliyor. Türk oyunseverler ise bu efsanevi mücadeleyi sadece 150 TL'den (3 Dolar) başlayan fiyatlarla yerinde izleme şansına sahip!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da dünya standartlarında rekabet, biletler 150 TL'den başlıyor

ESA Esports Arena'da gerçekleşecek M8 Eleme Aşaması için erken dönem avantajlı biletler, 24 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında buradan satışa sunulacak. Oyunseverler, sadece 150 TL'den (3 Dolar) başlayan fiyatlarla 14 - 19 Ocak 2027 tarihleri arasında 49,5 Milyon TL'lik dev ödül havuzu için verilecek kıyasıya mücadeleyi yerinde izleyebilecek.

Ora Arena'da gerçekleşecek ve merakla beklenen Büyük Final için MOONTON Games, MLBB topluluğunun tutkusunu taçlandıran özel 'M Kuşağı' girişimini başlatıyor. Oyunun sadık hayranlarına bir teşekkür niteliğinde olan M Kuşağı, şartları sağlayan oyunculara Büyük Final bilet satışlarında öncelik tanıyacak. Oyuncular, 7 - 12 Kasım tarihleri arasında M Kuşağı Doğrulaması için kayıt yaptırabilecek ve 18 - 21 Kasım tarihleri arasında özel erken erişim bilet satışından faydalanabilecek. Ayrıntılı bilgiye ve kayıt detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

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