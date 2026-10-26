Oyun Dünyasının Önde Gelen Fenomenleri, Özel İstanbul Boğazı Tekne Turuyla Hayranlarına Sürpriz Yaptı

İstanbul, 49,5 milyon TL ödül havuzlu espor dünya şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

M8'in gelişiyle birlikte İstanbul'da dünyanın en iyi mobil espor takımlarını tam 49,5 Milyon TL'lik (1 Milyon Dolar) dev bir ödül havuzu bekliyor. Türk oyunseverler ise bu efsanevi mücadeleyi sadece 150 TL'den (3 Dolar) başlayan fiyatlarla yerinde izleme şansına sahip!

İstanbul'da dünya standartlarında rekabet, biletler 150 TL'den başlıyor

ESA Esports Arena'da gerçekleşecek M8 Eleme Aşaması için erken dönem avantajlı biletler, 24 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında buradan satışa sunulacak. Oyunseverler, sadece 150 TL'den (3 Dolar) başlayan fiyatlarla 14 - 19 Ocak 2027 tarihleri arasında 49,5 Milyon TL'lik dev ödül havuzu için verilecek kıyasıya mücadeleyi yerinde izleyebilecek.

Ora Arena'da gerçekleşecek ve merakla beklenen Büyük Final için MOONTON Games, MLBB topluluğunun tutkusunu taçlandıran özel 'M Kuşağı' girişimini başlatıyor. Oyunun sadık hayranlarına bir teşekkür niteliğinde olan M Kuşağı, şartları sağlayan oyunculara Büyük Final bilet satışlarında öncelik tanıyacak. Oyuncular, 7 - 12 Kasım tarihleri arasında M Kuşağı Doğrulaması için kayıt yaptırabilecek ve 18 - 21 Kasım tarihleri arasında özel erken erişim bilet satışından faydalanabilecek. Ayrıntılı bilgiye ve kayıt detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.