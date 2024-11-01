Oy Kullanan Perry'den Bieber'ın Bebeğinin Ayaklarına 1 Kasım'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Oy Kullanan Perry'den Bieber'ın Bebeğinin Ayaklarına 1 Kasım'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Bella Thorne
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Emrata
Jennifer Lopez
Hailey Bieber
Sabrina Carpenter
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Selena Gomez
Irina Shayk
Madison Beer
Kylie Jenner
Kendall Jenner
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Joe Jonas
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