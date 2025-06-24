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Oto Koltuğu Tavsiyeleri: 2025’in Bebekler İçin Güvenli ve Konforlu 6 Model

etiket Oto Koltuğu Tavsiyeleri: 2025’in Bebekler İçin Güvenli ve Konforlu 6 Model

mulan
mulan - Onedio Üyesi
24.06.2025 - 16:21

Oto koltuğu seçmek, ebeveynlerin en hassas kararlarından biri. Çünkü konu bebeğinizin güvenliği olunca, işin şakası yok. İyi bir oto koltuğu yalnızca kazalarda değil, günlük seyahatlerde de konforlu bir alan sunmalı. İşte hem güvenliği hem pratikliği ön planda tutan 2025’in en çok tercih edilen 6 oto koltuğu modeli!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Inglesina Darwin Infant Recline i-Size Gr 0+ Bebek Ana Kucağı ve Oto Koltuğu

1. Inglesina Darwin Infant Recline i-Size Gr 0+ Bebek Ana Kucağı ve Oto Koltuğu

  • Hem oto koltuğu hem ana kucağı olarak kullanılabilir

  • Yeni doğandan 12 aya (75 cm’e) kadar uygundur

  • i-Size Avrupa güvenlik standardına uygun, entegre şok emici teknoloji ile donatılmış

  • Tam yatış pozisyonu ile maksimum uyku konforu

  • Geniş tente ile güneşten korunma

  • 360 derece dönebilen baza ile arabaya kolay yerleştirme

  • Yıkanabilir kumaş ve çıkarılabilir tekstil

  • Inglesina bebek arabalarına adaptörsüz takılarak travel sistem olarak da kullanılır

  • Distribütöründen BCYCLE geri satın alım garantisi, böylece ihtiyacınız kalmadığında değerinde geri satabilir ya da yeni modelle takas edebilirsiniz

Inglesina Darwin Infant Recline i-Size Gr 0+ Bebek Ana Kucağı ve Oto Koltuğu

2. Inglesina Darwin Next Stage i-Size Oto Koltuğu

2. Inglesina Darwin Next Stage i-Size Oto Koltuğu

  • Doğumdan 4 yaşa (105 cm’e) kadar kullanım

  • Hem arkaya hem öne dönük takılabilir (2 yönlü kullanım)

  • Ekstra geniş oturma alanı ve 4 kademe yatırılabilir sırt desteği

  • i-Size standardında gelişmiş yan darbe koruması

  • Kolay montaj ve çıkarma için 360 döner baza

  • Uzun ömürlü, ergonomik tasarım

  • Yıkanabilir kumaş ve çıkarılabilir tekstil

  • Aynı baza ile uyumlu olduğu için Darwin Recline’dan bu modele geçiş çok pratik. BCYCLE kapsamında takas ile alınabilir ve devam oto koltuğu olarak ideal bir seçenektir.

Inglesina Darwin Next Stage i-Size Oto Koltuğu

3. Doona X Yatış Pozisyonlu Tekerlekli Oto Koltuğu

3. Doona X Yatış Pozisyonlu Tekerlekli Oto Koltuğu

  • Dünyanın ilk ve tek 3 yatış pozisyonlu tekerlekli oto koltuğu

  • Doğumdan 85 cm’ye kadar (yaklaşık 13 kg’a kadar) kullanım

  • Tek tuşla bebek arabasına dönüşür

  • Avrupa i-Size regülasyonlarına uygun

  • Şehir içi kullanımda maksimum mobilite

  • Eşsiz geliştirilmiş ek yan darbe koruma teknolojisi

  • Mobiliteyi Yeniden Tanımlayan Teknoloji™

  • Yıkanabilir kumaş ve çıkarılabilir tekstil

  • Distribütöründen BCYCLE geri satın alım garantisi ile kullanım ömrü sonunda sürdürülebilir takas seçeneği sunar

Doona X Oto Koltuğu

4. Doona i Oto Koltuğu

4. Doona i Oto Koltuğu

  • Dünyanın ilk ve tek tekerlekli oto koltuğu

  • Doğumdan 85 cm’ye kadar (yaklaşık 13 kg’a kadar) kullanım

  • Tek tuşla bebek arabasına dönüşür

  • Avrupa i-Size regülasyonlarına uygun

  • Tek tuşla katlanabilir ve bebek arabasına dönüşür

  • Ayarlanabilir emniyet kemeri ve baş desteği

  • Yıkanabilir kumaş ve çıkarılabilir tekstil

  • Kompakt ve taşınabilir tasarım

  • Distribütöründen BCYCLE geri satın alım garantisi ile kullanım ömrü sonunda 

Doona i Oto Koltuğu

5. Cybex Cloud T i-Size Oto Koltuğu

5. Cybex Cloud T i-Size Oto Koltuğu

  • Yenidoğandan 13 kg’a kadar kullanım

  • Tam yatış pozisyonuna geçebilen oto koltuklarından

  • Gelişmiş yan darbe koruma sistemi

  • Avrupa i-Size regülasyonlarına uygun

  • Döner baza ile kolay yerleştirme

  • Modern tasarım

  • Bebek arabalarıyla adaptör kullanılarak travel sistem olarak da uyumludur

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6. BeSafe iZi Turn B i-Size Oto Koltuğu

6. BeSafe iZi Turn B i-Size Oto Koltuğu

  • Doğumdan yaklaşık 4 yaşa kadar (105 cm’e kadar)

  • Baby Shell™ ve Newborn Hugger™ ile ekstra konfor

  • Avrupa i-Size regülasyonlarına uygun

  • 4 yatış pozisyonu, dönebilen yapı

  • Yan darbe koruma ve şok emici teknoloji

  • Magnetic Belt Assist™ teknolojisi ile kolay kemer bağlama imkânı sunar

  • Araca ISOFIX ile bağlantı

Oto Koltuğu Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

  • i-Size (R129) veya güvenlik standartlarına uygunluk

  • Bebeğinizin yaşına, boyuna ve kilosuna uygunluk

  • Yatış pozisyonları ve döner baza özellikleri

  • Yan darbe koruması ve iç destek sistemleri

  • Kolay kurulum, temizlik ve ergonomik tasarım

Bu listede yer alan modeller yalnızca güvenliği değil; kullanım kolaylığını, taşınabilirliği ve bebeğinizin konforunu birlikte sunuyor. Hangi modeli seçerseniz seçin, içiniz rahat olsun.

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mulan
mulan
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