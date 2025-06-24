Oto Koltuğu Tavsiyeleri: 2025’in Bebekler İçin Güvenli ve Konforlu 6 Model
Oto koltuğu seçmek, ebeveynlerin en hassas kararlarından biri. Çünkü konu bebeğinizin güvenliği olunca, işin şakası yok. İyi bir oto koltuğu yalnızca kazalarda değil, günlük seyahatlerde de konforlu bir alan sunmalı. İşte hem güvenliği hem pratikliği ön planda tutan 2025’in en çok tercih edilen 6 oto koltuğu modeli!
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1. Inglesina Darwin Infant Recline i-Size Gr 0+ Bebek Ana Kucağı ve Oto Koltuğu
2. Inglesina Darwin Next Stage i-Size Oto Koltuğu
3. Doona X Yatış Pozisyonlu Tekerlekli Oto Koltuğu
4. Doona i Oto Koltuğu
5. Cybex Cloud T i-Size Oto Koltuğu
6. BeSafe iZi Turn B i-Size Oto Koltuğu
Oto Koltuğu Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?
i-Size (R129) veya güvenlik standartlarına uygunluk
Bebeğinizin yaşına, boyuna ve kilosuna uygunluk
Yatış pozisyonları ve döner baza özellikleri
Yan darbe koruması ve iç destek sistemleri
Kolay kurulum, temizlik ve ergonomik tasarım
Bu listede yer alan modeller yalnızca güvenliği değil; kullanım kolaylığını, taşınabilirliği ve bebeğinizin konforunu birlikte sunuyor. Hangi modeli seçerseniz seçin, içiniz rahat olsun.
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