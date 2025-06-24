Oto Koltuğu Tavsiyeleri: 2025’in Bebekler İçin Güvenli ve Konforlu 6 Model

Oto koltuğu seçmek, ebeveynlerin en hassas kararlarından biri. Çünkü konu bebeğinizin güvenliği olunca, işin şakası yok. İyi bir oto koltuğu yalnızca kazalarda değil, günlük seyahatlerde de konforlu bir alan sunmalı. İşte hem güvenliği hem pratikliği ön planda tutan 2025’in en çok tercih edilen 6 oto koltuğu modeli!

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