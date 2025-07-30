ÖSYM YKS Tercih Kılavuzu Ekranı 2025: YKS Tercih Kılavuzuna Nereden Bakılır?

ÖSYM, 30 Temmuz 2025 tarihinde 2025 Tercih Kılavuzunu yayımladı. Tercih süresi boyunca adaylar Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna erişim sağlayabilecek. Üniversite tercihlerini yapacak öğrenciler, ön lisans bölümleri için tablo-3'ü lisans bölümleri için ise tablo-4'ü inceleyecek.

Adayların yerleştirme işlemleri yapılırken üniversitenin kontenjanları, başarı sıralaması ve adayın tercih sırası belirleyici olacak. Bu nedenle başarılı bir tercih dönemi yapmak adına bütün bu verilerin kılavuz üzerinden incelenmesi tavsiye ediliyor.