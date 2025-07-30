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ÖSYM YKS Tercih Kılavuzu Ekranı 2025: YKS Tercih Kılavuzuna Nereden Bakılır?

ÖSYM YKS Tercih Kılavuzu Ekranı 2025: YKS Tercih Kılavuzuna Nereden Bakılır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.07.2025 - 16:44

Milyonlarca üniversite adayı öğrenci için en heyecanlı dönem başladı. ÖSYM, 2025 YKS Tercih Kılavuzunu yayımladı. Üniversite eğitimine devam edecek olan öğrenciler, tercihlerini bu kılavuza göre yapacak. Tercih dönemi boyunca tercih listesinde eklemeler ve çıkarmalar yapılabilecek. Öğrencilerin ÖSYM 2025 YKS tercih kılavuzunu detaylı bir şekilde incelemesi tavsiye ediliyor. Tercih kılavuzunda taban puanlar, kontenjanlar ve puan türleri bilgileri yer alıyor.

İşte ÖSYM YKS 2025 Tercih Kılavuzu ekranı.

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YKS 2025 Tercih Kılavuzu Yayımlandı mı?

YKS 2025 Tercih Kılavuzu Yayımlandı mı?

ÖSYM, 30 Temmuz 2025 tarihinde 2025 Tercih Kılavuzunu yayımladı. Tercih süresi boyunca adaylar Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna erişim sağlayabilecek. Üniversite tercihlerini yapacak öğrenciler, ön lisans bölümleri için tablo-3'ü lisans bölümleri için ise tablo-4'ü inceleyecek. 

Adayların yerleştirme işlemleri yapılırken üniversitenin kontenjanları, başarı sıralaması ve adayın tercih sırası belirleyici olacak. Bu nedenle başarılı bir tercih dönemi yapmak adına bütün bu verilerin kılavuz üzerinden incelenmesi tavsiye ediliyor.

ÖSYM YKS 2025 Tercih Kılavuzu Ekranı

ÖSYM YKS 2025 Tercih Kılavuzu Ekranı

Üniversite öğrencileri, tercih süresince ihtiyaç duydukları bilgileri Tercih Kılavuzundan öğrenebilir. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak kılavuza erişim sağlayabilirsiniz.

ÖSYM YKS 2025 Tercih Kılavuzu Ekranı

YKS Tercihleri Ne Zaman?

Tercih süresi, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işlemleri tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Genel kontenjanlar neden düşük mesela işletme geçen sene 1500 iken 250-500 olmuş nedeni nedir?