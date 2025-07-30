ÖSYM YKS Tercih Kılavuzu Ekranı 2025: YKS Tercih Kılavuzuna Nereden Bakılır?
Milyonlarca üniversite adayı öğrenci için en heyecanlı dönem başladı. ÖSYM, 2025 YKS Tercih Kılavuzunu yayımladı. Üniversite eğitimine devam edecek olan öğrenciler, tercihlerini bu kılavuza göre yapacak. Tercih dönemi boyunca tercih listesinde eklemeler ve çıkarmalar yapılabilecek. Öğrencilerin ÖSYM 2025 YKS tercih kılavuzunu detaylı bir şekilde incelemesi tavsiye ediliyor. Tercih kılavuzunda taban puanlar, kontenjanlar ve puan türleri bilgileri yer alıyor.
İşte ÖSYM YKS 2025 Tercih Kılavuzu ekranı.
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YKS 2025 Tercih Kılavuzu Yayımlandı mı?
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ÖSYM YKS 2025 Tercih Kılavuzu Ekranı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Genel kontenjanlar neden düşük mesela işletme geçen sene 1500 iken 250-500 olmuş nedeni nedir?