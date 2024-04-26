Orta Çağ'da Yaşasan Kim Olurdun?

Verdiğin cevaplara göre sen Guillaume Du Fay'in öğrencilerinden biri olurdun. Floransa da yaşadığın hayat, senin keman öğrenmenle değişirdi ve bu müzisyen adamla birlikte Fransa'da kraliyet ailesine konserler yapardınız. Bu sırada arkanda bıraktığın yoksul aileni özlesen de içindeki müzik tutkusu seni Fransa'ya kadar götürürdü. Ee sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım.👇🥳