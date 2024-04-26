Orta Çağ'da Yaşasan Kim Olurdun?
Orta Çağ'da Yaşasan Kim Olurdun?
Yüzyıllar önceki atalarımız kim bilir neler yaptılar, hangi yollardan geçtiler? 🤔 Orta Çağ'da atalarının yerine sen yaşamış olsan sence kim olurdun? Öğrenmek için teste!👇😇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Bu işlerden hangisi sana daha uygun olurdu?
3. Orta Çağ'a dair en merak ettiğin şey ne?
4. Sence senin hangi zeka tipin daha baskın?
5. Sence bu icatlardan en önemli olanı hangisi?
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6. Bu Orta Çağ giysilerinden hangisini tercih ederdin?
7. Bu Orta Çağ kalelerinden hangisinde yaşamak isterdin?
8. Sence Orta Çağ'ın en kötü yanı ne olurdu?
9. Sence sen geçmiş insanı mısın, gelecek mi?
10. Son olarak Orta Çağ'daki bu devletlerden hangisinde doğmak isterdin?
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Kaşif Olurdun!
Müzisyen Olurdun!
Savaşçı Olurdun!
Simyacı Olurdun!
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