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Orta Çağ'da Yaşasan Kim Olurdun?

Orta Çağ'da Yaşasan Kim Olurdun?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 17:01

Yüzyıllar önceki atalarımız kim bilir neler yaptılar, hangi yollardan geçtiler? 🤔 Orta Çağ'da atalarının yerine sen yaşamış olsan sence kim olurdun? Öğrenmek için teste!👇😇

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Bu işlerden hangisi sana daha uygun olurdu?

3. Orta Çağ'a dair en merak ettiğin şey ne?

4. Sence senin hangi zeka tipin daha baskın?

5. Sence bu icatlardan en önemli olanı hangisi?

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6. Bu Orta Çağ giysilerinden hangisini tercih ederdin?

7. Bu Orta Çağ kalelerinden hangisinde yaşamak isterdin?

8. Sence Orta Çağ'ın en kötü yanı ne olurdu?

9. Sence sen geçmiş insanı mısın, gelecek mi?

10. Son olarak Orta Çağ'daki bu devletlerden hangisinde doğmak isterdin?

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Kaşif Olurdun!

Kaşif Olurdun!

Verdiğin cevaplara göre sen Marco Polo'nun gemisinde keşfe çıkan denizcilerden biri olurdun! İçindeki dünyayı keşfetme arzusuyla çiftçi olan ailenden ayrılıp görmediğin diyarları görmeye giderdin.🤗 Aynı Marco Polo gibi İtalyan olan ailenle sessiz sakin bir hayat yaşamayı, çiftçilik yapmayı kabul etmeyip dünyayı keşfederdin! Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım.🥰👇

Müzisyen Olurdun!

Müzisyen Olurdun!

Verdiğin cevaplara göre sen Guillaume Du Fay'in öğrencilerinden biri olurdun. Floransa da yaşadığın hayat, senin keman öğrenmenle değişirdi ve bu müzisyen adamla birlikte Fransa'da kraliyet ailesine konserler yapardınız. Bu sırada arkanda bıraktığın yoksul aileni özlesen de içindeki müzik tutkusu seni Fransa'ya kadar götürürdü. Ee sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım.👇🥳

Savaşçı Olurdun!

Savaşçı Olurdun!

Verdiğin cevaplara göre sen Cengiz Han'ın destansı ordusundaki korkusuz savaşçılardan biri olurdun. Toprağına bağlılık ve kültürün için her şeyi göze alıp komutanının da sağ kolu olmayı başarırdın. Savaşlardaki mücadelen köyler arasında yayılarak konuşulurdu. 😇 Sen ne düşünüyorsun? Sence bildik mi? Düşüncelerini yorumlara yaz. 🥰👇

Simyacı Olurdun!

Simyacı Olurdun!

Verdiğin cevaplara göre sen simyacı olurdun! Çevrendeki bitkileri ve bu bitkilerin karışımlarını çocukluğundan beri babandan öğrenerek insanlara uygulardın. Senin şifacılığını bilen insanlar yardım etmen için hep senin kapını çalarlardı. Sen de yardımseverliğinle bilinir, kraliçenin kızına bile yardımcı olurdun. Ne düşünüyorsun? Sence bildik mi? Lütfen düşüncelerini yorumlara yaz. 😇👇

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