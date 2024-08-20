Onlardan Çok Şey Öğrendik: En Bilge Animasyon Karakterleri
Onlardan Çok Şey Öğrendik: En Bilge Animasyon Karakterleri
Animasyonlar sadece keyifli vakit geçirmemizi sağlamaz, kimi zaman hayata dair önemli mesajlar vererek bize bir şeyler de öğretir. Öyle animasyon karakterleri vardır ki; hayata ve insana dair yaptıkları tespitlerle bize unutulmaz bir ders verirler.
İşte bilgelikleriyle bize yol gösteren animasyon karakterleri! 🤯☀️
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1. Mufasa - Aslan Kral
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2. Rafiki - Aslan Kral
3. Iroh - Avatar: Son Hava Bükücü
4. Aang - Avatar: Son Hava Bükücü
5. Splinter Usta - Ninja Kaplumbağalar
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6. Gandalf - Hobbit Animasyon Serisi
7. Haku - Ruhların Kaçışı
8. Tala - Moana
9. Hiro Hamada - Süper Kahraman 6
10. Büyükanne Willow - Pocahontas
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