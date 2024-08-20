Onlardan Çok Şey Öğrendik: En Bilge Animasyon Karakterleri

Aslan Kral'ın birçok bilge karakteri var, onlardan bir diğeri de Rafiki. Rafiki'nin izleyiciye ve Simba'ya öğrettiği en önemli şeylerden biri, geçmişten ders alma yetisi. Ondan alıntı yapmak gerekirse; 'Geçmiş acıtır, ama ondan kaçabilirsin ya da ondan bir şeyler öğrenebilirsin.'

Özellikle babasını kaybeden ve sürüsü tehlikede olan Simba'nın gelecekte güçlü, güvenilir ve tıpkı babası gibi bir lider olması için bu tür bir öğretiye ihtiyacı vardır. Nitekim Simba, bu öğretinin ardından artık hayatta ne istediği konusunda daha emin bir şekilde ilerler.