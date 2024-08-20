Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Onlardan Çok Şey Öğrendik: En Bilge Animasyon Karakterleri

etiket Onlardan Çok Şey Öğrendik: En Bilge Animasyon Karakterleri

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 13:31

Animasyonlar sadece keyifli vakit geçirmemizi sağlamaz, kimi zaman hayata dair önemli mesajlar vererek bize bir şeyler de öğretir. Öyle animasyon karakterleri vardır ki; hayata ve insana dair yaptıkları tespitlerle bize unutulmaz bir ders verirler. 

İşte bilgelikleriyle bize yol gösteren animasyon karakterleri! 🤯☀️

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Mufasa - Aslan Kral

İkonik Aslan Kral animasyonundaki Mufasa, yani ufak ve minik aslanımız Simba'nın babası, animasyon tarihindeki en bilge karakterlerden biri. Sürünün lideri olma yolundaki Simba'ya sorumluluk bilinci aşılayan Mufasa, izleyiciye doğadaki hayat döngüsünü aktaran bilge bir kraldır. Oğluna verdiği onlarca tavsiye, Simba'nın sabırlık, nazik ve güçlü bir lider olmasına yardımcı olur.

2. Rafiki - Aslan Kral

Aslan Kral'ın birçok bilge karakteri var, onlardan bir diğeri de Rafiki. Rafiki'nin izleyiciye ve Simba'ya öğrettiği en önemli şeylerden biri, geçmişten ders alma yetisi. Ondan alıntı yapmak gerekirse; 'Geçmiş acıtır, ama ondan kaçabilirsin ya da ondan bir şeyler öğrenebilirsin.' 

Özellikle babasını kaybeden ve sürüsü tehlikede olan Simba'nın gelecekte güçlü, güvenilir ve tıpkı babası gibi bir lider olması için bu tür bir öğretiye ihtiyacı vardır. Nitekim Simba, bu öğretinin ardından artık hayatta ne istediği konusunda daha emin bir şekilde ilerler.

3. Iroh - Avatar: Son Hava Bükücü

Avatar baştan sona insan bir şeyler öğreten, doğadaki dengeleri ve insanın içindeki gücü hatırlatan etkileyici bir animasyon serisi. Aslında 'Ateş' ulusu gibi dünyadaki kötülüklerin esas sorumlusu bir ulusa mensup olan Iroh, bu serideki en bilge karakterler arasında. Avatar arayışındaki yeğenine sabırlı ve sakin olması gerektiğini sık sık güzel repliklerle hatırlatan Iroh, aynı zamanda bir çay ve felsefe tutkunu. Bu nedenle onun izleyiciyi etkileyen dinginliği ve iç huzuru bulma hali, tüm seri boyunca yakından hissedilebilir.

4. Aang - Avatar: Son Hava Bükücü

Serinin bir diğer bilgesi de ana karakter Avatar, yani 'Hava' ulusunun son yaşayan üyesi Aang. Aang aslında serinin başında tek başına kalmış, tüm ulusu öldürülmüş küçük bir çocuk olsa da onun Avatar olmasında bir sebep var. Çünkü sahip olduğu yıkıcı güce rağmen bu gücü dünyaya barış ve denge getirmek için kullanmayı tercih eder. Ayrıca zaman içinde kendini her anlamda eğittiğinden doğa, ruh ve akıl arasında muazzam bir bütünlüğe ulaşır. Bu denge hali de ondan aldığımız en iyi derstir.

5. Splinter Usta - Ninja Kaplumbağalar

Televizyon tarihinin en ikonik ustalarından olan Splinter Usta, adı üstüne bir master. Dört tane hızlı, dinamik ve genç kaplumbağaya seri boyunca sürekli yeni şeyler öğreten Splinter Usta özellikle disiplinin önemini vurgular. Disiplinli çalışmanın ve sorumluluk duygusunun insanı başarıya götüreceğini, ancak bu uğurda çeşitli fedakarlıkların yapılması gerektiğini söyler. Onun en değer verdiği şeylerden biri de aile ve arkadaşlardır, dolayısıyla fedakarlık yaparken bu değerleri hala koruduğundan emin olmak gerekir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Gandalf - Hobbit Animasyon Serisi

Gri Gandalf, Yüzüklerin Efendisi serisinden tanıdığımız bilge bir büyücü olsa da aslında onun ilk göründüğü yerlerden biri Hobbit Animasyon Serisi. Çok daha eski bir dünyada bilgelik ve rehberlik konusunda örnek olan Gandalf, bu seri boyunca ana karakterlere ışık kaynağı olur. Verdiği öğütler, en karanlık zamanlarda bile önemli bir umut kaynağıdır.

7. Haku - Ruhların Kaçışı

Haku, Miyazaki imzalı Ruhların Kaçısı animasyonunda Chihiro'ya rehberlik eden bilge bir karakterdir. Onun ruhlar dünyasında hayatta kalmasına ve ailesini bulmasına yardımcı olan Haku, sadakatlik ve dostluk üzerine oldukça değerli bilgiler verir. Ayrıca Chihiro'nun kendi geçmişini ve kimliğini hatırlamasına yardımcı olduğundan, izleyiciye kendini bulma mesajı iletir. Kendini başkaları için feda etmenin önemi de yine Haku ile hayat bulur.

8. Tala - Moana

Moana'nın büyükannesi Tala, aslında tüm köyün 'çılgın' olarak nitelediği eşi benzeri olmayan bir karakter. Ancak tek yaptığı kalbinin sesini dinlemek olan Tala, bir hayli bilgedir çünkü söylediği ve dediği şeyler çok doğru mesajlar içerir. Torunuyla olan yakın ilişkisi, ona arkadaşça yaklaşması ve hayatta karşılaşacaklarına dair bilgiler vermesi, onu gerçek hayatta da örnek alınacak bir büyükanne haline getirir.

9. Hiro Hamada - Süper Kahraman 6

Süper Kahraman serisinin genç kahramanı Hiro, yaşına rağmen yaptığı doğru seçimlerle öne çıkar. Yaşıtlarının birçoğundan daha olgun davranması, karşılaştığı zorlukların da üstesinden kolayca gelmesini sağlar. Çünkü görev bilincine ve sorumluluğa sahiptir, bu da çok fazla kayıp yaşamasından kaynaklanır. Bununla birlikte teknolojiyi kendi avantajına kullanan bu zeka küpü karakter, geçmişinden de güç alarak harika bir problem çözücü haline gelir.

10. Büyükanne Willow - Pocahontas

Büyükanne Willow, insan veya hayvan olmasa da animasyon dünyasının karşılaştığı en bilge karakterler arasında. Doğanın ruhunu temsil eden Willow, Pocahontas'a yolculuğu boyunca yol gösterir. Bu nedenle onun ev zor anlarında tavsiye almak için başvurduğu esas varlıktır. İzleyiciye de farklı açıdan rehberlik eden Willow, sık sık bütün cevapları vermeden önce karşı tarafa soru sormayı ve onu dürtmeyi tercih eder. Böylece aranan cevapları da kişinin kendi kendine bulmasını sağlar. Bu da insanın kendi bilgisini nasıl kullanacağı ve kalbinin sesini nasıl dinleyeceği konusunda benzersiz bir öğretidir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Cin - Alaaddin

Alaaddin'in Cin'i, sonsuz güce sahip olmasına rağmen hem zekası hem de eğlenceli kişiliğiyle dikkat çeker. Ama bu durum onun bilgeliğinin göz ardı edilmesine neden olabilir. Çünkü aslında söylediği şeylerin altında çok derin mesajlar vardır ve anlattığı pek çok hikaye izleyiciye yol gösterir. Yine de bütün bunları türlü komiklikler arasına sıkıştırdığı için öncelikle eğlenceli karakteriyle tanınır.

12. Mama Imelda - Coco

Ölüler Diyarı'nın reisi olan Mama Imelda, Coco'nun ölen büyükannesidir ve animasyon boyunca aile olmanın önemini vurgular. Aileyi bir arada tutmak için yaptığı fedakarlıklar bir nevi geleneklere ve kültüre saygı halidir. Aynı zamanda cesur ve adalet duygusu güçlü bir karakter olduğundan öldüğü dünyada da ailesinin haklarını savunmaya devam eder. Bu da Coco gibi hala yaşayanlar için önemli bir ilham kaynağıdır. Bir yandan tutkuların peşinden gitmek gerektiğini söyler, bir taraftan ise bunu yaparken geldiğin yeri unutmamanı öğütler.

13. Master Oogway- - Kung Fu Panda

Kung Fu Panda serisindeki Master Oogway, derin bilgeliği ve sakinliğiyle tanınır. En kaotik anları bile bilge bir huzur içinde karşılayan Oogway, kaplumbağa olmanın getirdiği bir yavaşlığa sahiptir. Her şekilde sükunetini koruyan bu bilge, derin anlamlar içeren sözler söyler ve karşı tarafa ilham verir. 'Geçmiş tarih, gelecek bir gizemdir ama bugün bir armağandır' gibi laflar da onun ağzından çıkmıştır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın