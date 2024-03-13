Önce Vurdular, Sonra 'Tanımıyoruz' Dediler: Daha Önce Hiç Görmedikleri Genci Öldürdüler

İzmir'in Buca ilçesinde sokaktan geçen bir otomobilden açılan ateş sonucu 17 yaşındaki lise öğrencisi Yusuf Demir hayatını kaybetti. Olay anında Demir'in yanında olan kuzeni Mehmet Salih Demir, 'Yolda yürürken şakalaşıyorduk. Bu sırada bir otomobil yaklaştı. Bize 2, 3 el ateş etti. Amcamın oğlu Yusuf, lise son sınıf öğrencisiydi. Hayali, mimar olmaktı. Küfredip, ateş ettiler' dedi.