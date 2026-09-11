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Okullar Açılmadan Önce Tamamlaman Gereken 7 Teknoloji Hazırlığı

Okullar Açılmadan Önce Tamamlaman Gereken 7 Teknoloji Hazırlığı

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Onedio Content - Onedio Editörü
11.09.2026 - 18:29
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Yapacak bir şey yok, her güzel şey gibi tatil de bitiyor... Tatil modundan çıkıp tekrar yoğun ders temposuna girmek de her zaman zorlar. Ama yeni döneme ders programı stresiyle değil, her şeyi tıkır tıkır işleyen bir sistemle başlamak senin elinde.

Lise veya üniversite... Hangi kademede olursan ol, günümüzde öğrenciliğin en büyük destekçisi kesinlikle teknoloji. Vizelerden önce kağnıya dönüşen bilgisayarlar, kütüphanede biten şarjlar veya kaybolan notlar yüzünden saç baş yolmak istemiyorsan okula adım atmadan önce yapman gereken bazı hazırlıklar var.

İşte yeni eğitim yılına bomba gibi, stressiz ve tamamen hazır başlamanı sağlayacak 7 pratik teknoloji hazırlığı:

1. Önce dijital temizlik yapalım: Eski dosyalarla vedalaş ve yedekle

Geçen dönemden kalan ve masaüstünü işgal eden SonFinalVallaBuKesin.doc, adsız klasör 15 gibi dosyaları temizleme vakti geldi. Yeni döneme tertemiz bir zihinle başlamak için bilgisayarını ve tabletini gereksiz dosyalardan arındır. Önemli notlarını ve projelerini mutlaka iCloud gibi bulut sistemlerine yedekle. Böylece 'bilgisayarıma kahve döküldü, tezim gitti' kabusunu yaşamazsın. Büyük boyutlu dosyaların için ayrıca harici harddiskler de kullanabilirsin.

2. İhtiyaçlarını belirle ve sana en uygun "yol arkadaşını" seç

2. İhtiyaçlarını belirle ve sana en uygun "yol arkadaşını" seç

Her bölümün ve her öğrencinin ihtiyacı farklıdır. Gün içinde ders, araştırma, doküman hazırlama ve sunum gibi günlük akademik işler için bilgisayarını yanında taşıyacaksan MacBook Neo pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Daha yoğun performans gerektiren profesyonel iş akışlarında ise ihtiyaca göre farklı Mac modelleri değerlendirilebilir. Notlarını ve ders materyallerini dijital ortamda toplamak isteyenler için iPad (A16) ve uyumlu Apple Pencil modelleri güçlü bir alternatif sunuyor. Tüm bu ürünleri Pozitif Teknoloji’nin eğitime özel avantajlarıyla inceleyebilirsin.

3. Dijital çalışma masanı baştan yarat

Okulun ilk haftası, ihtiyacın olan uygulamaları ve çalışma düzenini oluşturmak için iyi bir zaman. Ders programı, not alma ve odaklanma araçlarını cihazlarına ekleyebilir; iCloud ve Handoff gibi Apple Devamlılık özellikleri sayesinde desteklenen uygulamalarda bir cihazda başladığın işe diğer Apple aygıtlarında devam edebilirsin.

4. Seni çevresel kaoslardan kurtaracak aksesuarları hazırla

Kütüphanede veya yurtta odaklanmayı kolaylaştıracak bir kulaklık, çalışma alanını daha kullanışlı hale getirecek stand veya hub gibi aksesuarlar da dönem başı hazırlığının önemli bir parçası olabilir. Beats kulaklıklar ve Satechi aksesuarlar, öğrencilerin farklı çalışma ve kullanım senaryolarında değerlendirebileceği seçenekler arasında yer alıyor.

5. Kablo ve şarj krizlerine son ver

Öğrencilerin 'kanka şarj aletin var mı?' cümlesini duymadan geçirdiği bir hafta var mıdır merak ediyoruz ve bu cümleyi kuranlara sesleniyoruz: Eski, ucu bükülmüş ve her an kopacakmış gibi duran şarj kablolarını yenilemenin zamanı geldi. Uzun ders günleri için çantana mutlaka kaliteli bir powerbank ve çoklu girişlere sahip bir adaptör at. Pil sağlığını kontrol et; eğer cihazının pili artık günü çıkarmıyorsa döneme başlamadan batarya yenilemesi yapmayı da düşünebilirsin.

6. Bilgisayarını, kulaklığını kaybetme korkusu yaşama: "Bul" ağını aktifleştir

6. Bilgisayarını, kulaklığını kaybetme korkusu yaşama: "Bul" ağını aktifleştir

Kampüsün kalabalık ve hareketli ortamında çantanı cafede, kulaklığını kütüphanede unutma ihtimalin her zaman var. İnsanlık hali. Okul başlamadan önce mutlaka Apple'ın 'Bul' ağındaki ayarlarını kontrol et ve tüm cihazlarının buraya eklendiğinden emin ol. Çanta veya anahtar gibi eşyalarına AirTag ekleyerek Bul uygulaması üzerinden konumlarını takip etmeyi ve gerektiğinde bulmayı kolaylaştırabilirsin. Cihazını bir yerde unutursan 'Uzaklaştığında Bildir' özelliği sayesinde daha kampüsten çıkmadan bildirim alırsın.

7. Eksik listeni çıkar ve "okula dönüş" fırsatlarını akıllıca kullan

7. Eksik listeni çıkar ve "okula dönüş" fırsatlarını akıllıca kullan

Tüm bu dijital temizliği ve kontrolleri yaptıktan sonra sıra geldi en zevkli kısma: İhtiyaç listesini tamamlamak! Yeni bir bilgisayar, tablet veya donanım alacaksan, teknoloji alışverişini dönemin ortasına bırakmak yerine indirimlerin başladığı yılın bu günlerini değerlendirmelisin. Pozitif Teknoloji’nin eğitime özel avantajlarını ve kampanya dönemlerinde uygun ürünlerde sunulan ek fırsatları değerlendirerek yeni dönem alışverişini daha avantajlı hale getirebilirsin. Doğru zamanda alışveriş yapmak, öğrenci olarak bütçeni çok rahatlatır.

Eğitimin her aşamasında teknolojiye ulaşmanın daha avantajlı bir yolu var! 🎓

Eğitimin her aşamasında teknolojiye ulaşmanın daha avantajlı bir yolu var! 🎓

Apple Premium Education Partner unvanına sahip Pozitif Teknoloji, eğitimin her kademesindeki öğrenci ve öğretmenlerin Apple teknolojilerine daha avantajlı koşullarla ulaşmasını sağlıyor. 

İlkokuldan doktoraya kadar tüm öğrenciler ile eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, Pozitif Teknoloji’nin eğitime özel avantajlarından yararlanabiliyor. İster dersler ve projeler için bir MacBook, ister not almak, araştırmak, çizmek ve üretmek için bir iPad arıyor ol; ihtiyacına uygun Apple ürününü eğitim avantajlarıyla keşfedebilirsin.

Yeni eğitim dönemine hazırlanırken teknolojini de geleceğe hazırla. Pozitif Teknoloji’nin eğitime özel Apple fırsatlarını keşfet, sana en uygun Mac ve iPad modellerini avantajlı fiyatlarla incele.

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