Okullar Açılmadan Önce Tamamlaman Gereken 7 Teknoloji Hazırlığı

Yapacak bir şey yok, her güzel şey gibi tatil de bitiyor... Tatil modundan çıkıp tekrar yoğun ders temposuna girmek de her zaman zorlar. Ama yeni döneme ders programı stresiyle değil, her şeyi tıkır tıkır işleyen bir sistemle başlamak senin elinde.

Lise veya üniversite... Hangi kademede olursan ol, günümüzde öğrenciliğin en büyük destekçisi kesinlikle teknoloji. Vizelerden önce kağnıya dönüşen bilgisayarlar, kütüphanede biten şarjlar veya kaybolan notlar yüzünden saç baş yolmak istemiyorsan okula adım atmadan önce yapman gereken bazı hazırlıklar var.

İşte yeni eğitim yılına bomba gibi, stressiz ve tamamen hazır başlamanı sağlayacak 7 pratik teknoloji hazırlığı: