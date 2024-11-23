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Okan Bayülgen İnsanlığın Geldiği Son Noktadan Dert Yanarken Hayko Cepkin Kendini Tutamadı

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Okan Bayülgen İnsanlığın Geldiği Son Noktadan Dert Yanarken Hayko Cepkin Kendini Tutamadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.11.2024 - 15:14

Okan Bayülgen’in yazarlığı ve yönetmenliğinde olan Drakula oyunuyla, Bayülgen ve Hayko Cepkin sahneyi paylaşıyor. Büyük ilgiyle karşılanan oyun, 15 Kasım’da Maximum Uniq’teydi. Oyunun ardından kısa bir söyleşi gerçekleşti. Okan Bayülgen de günümüzün gidişatıyla ilgili düşüncelerini izleyicilerle paylaştı. O anlarda Hayko Cepkin’in tepkisi ise dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim.

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Bayülgen, internetin hayatımıza girmesiyle birlikte araştırmacı kimliğimizin körelmesi hakkında konuşuyordu.

Bayülgen, internetin hayatımıza girmesiyle birlikte araştırmacı kimliğimizin körelmesi hakkında konuşuyordu.

Hayko Cepkin ise ortamdaki ciddi atmosferi el hareketi çekerek dağıttı ve seyircileri güldürmeyi başardı.

Hayko Cepkin ise ortamdaki ciddi atmosferi el hareketi çekerek dağıttı ve seyircileri güldürmeyi başardı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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