Okan Bayülgen İnsanlığın Geldiği Son Noktadan Dert Yanarken Hayko Cepkin Kendini Tutamadı

Okan Bayülgen’in yazarlığı ve yönetmenliğinde olan Drakula oyunuyla, Bayülgen ve Hayko Cepkin sahneyi paylaşıyor. Büyük ilgiyle karşılanan oyun, 15 Kasım’da Maximum Uniq’teydi. Oyunun ardından kısa bir söyleşi gerçekleşti. Okan Bayülgen de günümüzün gidişatıyla ilgili düşüncelerini izleyicilerle paylaştı. O anlarda Hayko Cepkin’in tepkisi ise dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim.