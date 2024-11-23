Kumar Batağı Yüzünden Başına Gelmedik Kalmayan Serdar Ortaç, 18 Yaşındaki Haline Bakın Neler Söyledi
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Kumar Batağı Yüzünden Başına Gelmedik Kalmayan Serdar Ortaç, 18 Yaşındaki Haline Bakın Neler Söyledi
Ünlülere yönelik yapılan yasa dışı bahis operasyonuyla gözaltına alınan isimlerden birisi de Serdar Ortaç olmuştu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isim ev hapsi almıştı. Yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan isim mahkemeye sevk edilmişti. Daha önce de yaptıklarından pişman olduğunu söyleyen Ortaç 18 yaşındaki halini sosyal medyadan paylaştı. Şöhret yolunu tercih etmeseydi başına bunların gelmeyeceğini söyleyen ismin ifadeleri dikkat çekti.
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Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik yapılan yasa dışı bahis operasyonunda Serdar Ortaç da gözaltına alınan isimlerden biriydi. Ünlü şarkıcı, yasa dışı bahis reklamı yapmak suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra, mahkemeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Olayın ardından yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Serdar Ortaç daha önce olduğu gibi pişmanlıklarını dile getirmişti.
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından 18 yaşındaki halini paylaşan Serdar Ortaç geçmişteki kendine seslendi ve şöhret olmasaydı başına bunların gelmeyeceğini söyledi.
Kaderin kendisini 'Serdar Ortaç' yaptığını söyleyen şarkıcı başının bu yüzden beladan kurtulmadığını, ünlü olduğu için kumara bulaştığını açıkladı.
Bilkent Üniversitesini kazandığını söyleyen Ortaç okulu yarıda bıraktığını ve şarkıcı olduğunu anlatırken "Eğer üniversiteyi bitirseydim meslek sahibi olup, İngilizce öğretmeni olsaydım, şöhret olmasaydım başıma hiçbiri gelmeyecekti." itirafında bulundu.
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Serdar Ortaç'ın sözlerinin tamamını şöyle bırakalım...
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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