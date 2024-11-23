Öğretmenler Günü Öncesi 20 Bin Öğretmen Ataması Sonuçları Açıklandı
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Öğretmenler Günü Öncesi 20 Bin Öğretmen Ataması Sonuçları Açıklandı
24 Kasım Öğretmenler Günü Öncesi atama bekleyenlere merakla bekledikleri haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmenin atama sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Tekin açıklamasında 'Bugün, eğitim ailemize katılan 20 bin öğretmenimizin atama sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları öğrenmek isteyen öğretmenlerimiz, e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilirler' dedi.
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Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sonuçlara e-Devlet üzerinden erişilebileceğini duyurdu.
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Atama sonuçlarına ilişkin Tekin, şunları kaydetti:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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