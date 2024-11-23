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Öğretmenler Günü Öncesi 20 Bin Öğretmen Ataması Sonuçları Açıklandı

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Öğretmenler Günü Öncesi 20 Bin Öğretmen Ataması Sonuçları Açıklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.11.2024 - 21:22 Son Güncelleme: 23.11.2024 - 21:24

24 Kasım Öğretmenler Günü Öncesi atama bekleyenlere merakla bekledikleri haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmenin atama sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Tekin açıklamasında 'Bugün, eğitim ailemize katılan 20 bin öğretmenimizin atama sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları öğrenmek isteyen öğretmenlerimiz, e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilirler' dedi. 

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Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sonuçlara e-Devlet üzerinden erişilebileceğini duyurdu.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sonuçlara e-Devlet üzerinden erişilebileceğini duyurdu.

Atama sonuçlarına ilişkin Tekin, şunları kaydetti:

Atama sonuçlarına ilişkin Tekin, şunları kaydetti:

'Bugün, eğitim ailemize katılan 20 bin öğretmenimizin atama sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları öğrenmek isteyen öğretmenlerimiz, e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilirler. Eğitimde her zaman önceliği olan, öğretmenlerimizi her alanda destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu anlamlı günde, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, yeni görev yerlerinizde ülkemizin geleceğini şekillendirme yolunda üstün başarılar diliyorum. Göreviniz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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