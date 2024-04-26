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ODTÜ Devrim Stadyumu Israrı: Öğrenciler Eylem Başlattı

ODTÜ Devrim Stadyumu Israrı: Öğrenciler Eylem Başlattı

Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.04.2024 - 15:38

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde rektör Verşan Kök, bu yıl düzenlenecek bahar şenlikleri için geleneksel hale gelen Devrim Stadyumu’ndaki “Devrim Sahnesi”nin kurulmasına izin vermedi. ÖDTÜ’lü öğrenciler, karar sonrası rektörlük binası önünde eyleme başladı.

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ODTÜ bu yıl 38. bahar şenliklikleri için hazırlık başlamışken, rektörülüğün aldığı karar tepki çekti.

ODTÜ bu yıl 38. bahar şenliklikleri için hazırlık başlamışken, rektörülüğün aldığı karar tepki çekti.

Rektör Verşan Kök, her yıl Devrim Stadyumu’nda kurulan Devrim Sahnesi’nin bu sene olmasına izin vermedi.

Rektör Verşan Kök, her yıl Devrim Stadyumu’nda kurulan Devrim Sahnesi’nin bu sene olmasına izin vermedi.

Öğrenciler, karar üzerine rektörlük binası önünde sabah akşam nöbet tutmaya ve protestoya başladı.

Öğrenciler, karar üzerine rektörlük binası önünde sabah akşam nöbet tutmaya ve protestoya başladı.

ODTÜ öğrenci temsilcileri, TBMM’de EMEP Milletvekili Sevda Karaca, CHP Milletvekili Okan Konuralp, DEM Parti Milletvekili Sevilay Çelenk ve TİP Milletvekili Ahmet Şık ile birlikte basın karşına geçerek eylemlerinin haklılığını anlattı.

ODTÜ öğrenci temsilcileri, TBMM’de EMEP Milletvekili Sevda Karaca, CHP Milletvekili Okan Konuralp, DEM Parti Milletvekili Sevilay Çelenk ve TİP Milletvekili Ahmet Şık ile birlikte basın karşına geçerek eylemlerinin haklılığını anlattı.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul da öğrencilerin eylemlerine destek vermek için okula gitti.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul da öğrencilerin eylemlerine destek vermek için okula gitti.
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Eylemlerden görüntüler 👇

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