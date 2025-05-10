O Ses Türkiye Finali Ne Zaman? O Ses Türkiye 2025 Finali Hangi Gün?
O Ses Türkiye 2025'te finale doğru ilerliyoruz. 2025 O Ses Türkiye finaline çok az kaldı. Yarı finali geçmeye hak kazanan yarışmacılar finalde birincilik için yarışacaklar.
Peki, O Ses Türkiye finali ne zaman? O Ses Türkiye finali hangi gün? Hangi jüri üyesinin yarışmacısı kazanacak? İşte O Ses Türkiye final tarihi....
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O Ses Türkiye finali ne zaman?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O Ses Türkiye finalistleri kimler?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın