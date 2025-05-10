O Ses Türkiye Finali Ne Zaman? O Ses Türkiye 2025 Finali Hangi Gün?

Ekranların sevilen müzik yarışması O Ses Türkiye'de büyük final heyecanı yaklaşıyor. Hadise, Gökhan Özoğuz, Melike Şahin ve Beyazıt Öztürk’ün jüri koltuğunda oturduğu yarışmada finale kalan isimler sahneye son kez çıkmaya hazırlanıyor. O Ses Türkiye finaline doğru haliyle akıllarda O Ses Türkiye finali ne zaman sorusu geldi. Peki, O Ses Türkiye 2025 finali ne zaman?

Kıyasıya geçen sezonun ardından, O Ses Türkiye final bölümü 11 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’de TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Müzikseverler için kaçırılmayacak bir gece olacak!