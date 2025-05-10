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O Ses Türkiye Finali Ne Zaman? O Ses Türkiye 2025 Finali Hangi Gün?

O Ses Türkiye Finali Ne Zaman? O Ses Türkiye 2025 Finali Hangi Gün?

Acun Ilıcalı Hadise O Ses Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.05.2025 - 10:04

O Ses Türkiye 2025'te finale doğru ilerliyoruz. 2025 O Ses Türkiye finaline çok az kaldı. Yarı finali geçmeye hak kazanan yarışmacılar finalde birincilik için yarışacaklar. 

Peki, O Ses Türkiye finali ne zaman? O Ses Türkiye finali hangi gün? Hangi jüri üyesinin yarışmacısı kazanacak? İşte O Ses Türkiye final tarihi....

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O Ses Türkiye finali ne zaman?

O Ses Türkiye finali ne zaman?

Ekranların sevilen müzik yarışması O Ses Türkiye'de büyük final heyecanı yaklaşıyor. Hadise, Gökhan Özoğuz, Melike Şahin ve Beyazıt Öztürk’ün jüri koltuğunda oturduğu yarışmada finale kalan isimler sahneye son kez çıkmaya hazırlanıyor. O Ses Türkiye finaline doğru haliyle akıllarda O Ses Türkiye finali ne zaman sorusu geldi. Peki, O Ses Türkiye 2025 finali ne zaman? 

Kıyasıya geçen sezonun ardından, O Ses Türkiye final bölümü 11 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’de TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Müzikseverler için kaçırılmayacak bir gece olacak!

O Ses Türkiye finalistleri kimler?

O Ses Türkiye finalistleri kimler?

GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN TAKIMI

Eray – Alp Gürsu

Fırat Tandoğan

Mert Özer

Ertuğrul Hayrullah

HADİSE'NİN TAKIMI

Sakine Akın

Gözde Buldaş

BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN TAKIMI

Doğa Kılıç

Eren Can Çadırcı

Nehir Gür

Elçin Aytuna Durucan

Funda Kayacık

MELİKE ŞAHİN'İN TAKIMI

Gamze Şeker

Polen Sena Yıldızoğlu

Seyit Ali Özen

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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