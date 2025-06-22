Nükleer Tesis Nedir? Nükleer Tesis Vurulursa, Patlarsa Ne Olur?
İran - İsrail savaşına bu kez ABD dahil oldu. Amerika başkanı Trump, İsrail-İran savaşında İran’daki üç nükleer tesise saldırdıklarını açıkladı. ABD, İran'ın Fordo, İsfahan ve Natanz nükleer tesislerine saldırı düzenledi. Saldırının ardından nükleer tesislerde sızıntı olup olmadığı ise merak ediliyor.
Peki nükleer tesis nedir, vurulursa ne olur?
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Nükleer Tesis Nedir?
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Nükleer Tesis Vurulursa, Patlarsa Ne Olur?
ABD, İran'a mı Saldırdı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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