Nükleer Tesis Nedir? Nükleer Tesis Vurulursa, Patlarsa Ne Olur?

10 gündür süren İran - İsrail savaşına son olarak ABD de dahil oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki üç nükleer tesise saldırı düzenlediklerini açıkladı. Açıklamalara göre ABD, Fordo, İsfahan ve Natanz nükleer tesislerine saldırı düzenledi. CNN International’ın haberine göre, bu tesislerin büyüğü olan Natans nükleer kompleksi Tahran’ın yaklaşık 250 kilometre güneyinde yer alıyor. Fordo ise İran'ın nükleer kalbi olarak biliniyor. İsfahan'da ise İran’ın en büyük nükleer araştırma kompleksi yer alıyor.

ABD saldırılarından önce de İsrail nükleer tesisleri vurduğunu açıklamış, aralarında uranyum dönüştürme tesisinin de olduğu binalara saldırı düzenlenmişti. Bu saldırının ardından UAEA, bölgede radyasyonun arttığına dair bir belirti olmadığını aktarmıştı.