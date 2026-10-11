Notalarıyla Günümüze Ulaşan En Eski Şarkı Aydın'da Bulunan 2 Bin Yıllık Bir Mezar Taşına Kazınmış

Milattan sonra 1. ya da 2. yüzyıla tarihlenen mermer sütun, 1883 yılında Aydın'da Osmanlı demiryolu inşaatı sırasında gün yüzüne çıktı. Taşı bulan, hattın yapımında çalışan İrlandalı mühendis Edward Purser'dı. Yazıtı aynı yıl arkeolog William Ramsay bilim dünyasına tanıttı.

Sütunun üzerinde Seikilos adında birinin adı geçiyor. Yazıt çoğunlukla 'Seikilos'tan Euterpe'ye' diye okunuyor ve Euterpe'nin onun eşi olduğu düşünülüyor. Bazı araştırmacılar ise ismin lirik şiirin ilham perisi Euterpe'ye bir gönderme olabileceğini söylüyor.

Taşı sıradan bir mezar anıtından ayıran şey, Antik Yunanca sözlerin her hecesinin üzerine işlenen nota işaretleri. Bu işaretler sayesinde melodi, yaklaşık 2 bin yıl sonra yeniden çalınabiliyor. Şarkının sözleri ise bugün de pek çok kişiye tanıdık gelecek bir öğüt veriyor: 'Yaşadığın sürece parla, hiçbir şeyin seni üzmesine izin verme. Hayat kısacık, zaman mutlaka kendi hakkını isteyecek.'

Daha eski müzik kayıtları da var. Suriye'deki antik Ugarit kentinde bulunan Hurri ilahileri ya da Delfi ilahileri gibi eserler daha eskiye dayanıyor ama günümüze yalnızca parça parça ulaştı. Seikilos'un şarkısı ise kısa olsa da baştan sona eksiksiz. Bu yüzden notalarıyla birlikte tamamı korunan en eski beste olarak kabul ediliyor.