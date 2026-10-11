Notalarıyla Günümüze Ulaşan En Eski Şarkı Aydın'da Bulunan 2 Bin Yıllık Bir Mezar Taşına Kazınmış

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Müziğin tarihi binlerce yıl geriye uzansa da o dönemlerden sözleri ve notalarıyla birlikte eksiksiz ulaşan bir eser bulmak neredeyse imkansız. Bu açıdan bilinen en eski örnek ise Anadolu'dan, Aydın'daki antik Tralleis kentinden çıktı.
'listenary' isimli içerik üreticisi, Seikilos Mezar Yazıtı'nın hikayesini anlatıp üzerindeki 2 bin yıllık melodiyi seslendirdiği videoyu paylaştı.
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Taşın üzerindeki şarkı "yaşadığın sürece parla" öğüdüyle başlıyor
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Saksı altlığı yapılan taş bugün Kopenhag'daki bir müzede sergileniyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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