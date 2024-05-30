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Netflix Minecraft Animasyon Dizisini Duyurdu: Yeni Karakterler İçerecek

Netflix Minecraft Animasyon Dizisini Duyurdu: Yeni Karakterler İçerecek

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
30.05.2024 - 17:31

Şu sıralar önünü alam alamadığımız oyun uyarlamalarına Minecraft da katıldı. Pek çok oyun uyarlaması üzerinde çalışan Netflix Minecraft animasyon dizisini duyurdu.

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Netflix oyun uyarlaması dizi ve filmleriyle oyuncuların kalplerini çalmaya devam ediyor.

Netflix oyun uyarlaması dizi ve filmleriyle oyuncuların kalplerini çalmaya devam ediyor.

Arcane, Cuphead Show, Dota 2 ve Castlevania gibi sevilen oyun uyarlaması işleriyle beğeni toplayan Netflix bunlar haricinde halihazırda Tomb Raider, Devil May Cry ve bambaşka oyun uyarlamaları üzerinde de çalışıyor.

Netflix oyun uyarlaması işlerine bir yenisini daha ekleyerek Minecraft uyarlaması animasyon dizisini duyurdu.

Netflix'in Minecraft dizisi emin ellerde diyebiliriz zira projenin başında deneyimli isimler var.

Netflix'in Minecraft dizisi emin ellerde diyebiliriz zira projenin başında deneyimli isimler var.

Mojang ortaklığı ile yürütüleceğinden bahsettiğimiz proje Johnny Test, Carmen Sandiego ve Sonic Prime gibi başarılı işlere imza atmış olan Kanadalı stüdyo WildBrain'e emanet. Şimdiden merakla beklenen uyarlama için elimizde ise henüz bir yayın tarihi yok.

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