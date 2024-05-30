Netflix Minecraft Animasyon Dizisini Duyurdu: Yeni Karakterler İçerecek
Netflix Minecraft Animasyon Dizisini Duyurdu: Yeni Karakterler İçerecek
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Netflix oyun uyarlaması dizi ve filmleriyle oyuncuların kalplerini çalmaya devam ediyor.
Netflix oyun uyarlaması işlerine bir yenisini daha ekleyerek Minecraft uyarlaması animasyon dizisini duyurdu.
Netflix'in Minecraft dizisi emin ellerde diyebiliriz zira projenin başında deneyimli isimler var.
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