Netflix Minecraft Animasyon Dizisini Duyurdu: Yeni Karakterler İçerecek

Mojang ortaklığı ile yürütüleceğinden bahsettiğimiz proje Johnny Test, Carmen Sandiego ve Sonic Prime gibi başarılı işlere imza atmış olan Kanadalı stüdyo WildBrain'e emanet. Şimdiden merakla beklenen uyarlama için elimizde ise henüz bir yayın tarihi yok.