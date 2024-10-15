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Neden Hala Doğru Kişiyi Bulamadın?

etiket Neden Hala Doğru Kişiyi Bulamadın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 23:01

Neden hala doğru kişiyi bulup aşkını doyasıya yaşamaya başlayamadın? Aslında cevabını sen çok iyi biliyorsun ama bir de biz söyleyelim :)

Hadi başlayalım👇

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1. Cinsiyetini öğrenelim!

2. Kritik soruyla başlayalım! Daha önce hiç aldatıldın mı?

3. Bugüne kadar kaç tane ilişkin oldu?

4. Yalnızlık sence kötü bir şey mi?

5. Peki, yaşadığın ilişkilerde öncelik kimde?

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6. Bugüne kadar yaşadığın ilişkilere ortalama bir puan verecek olsan kaç verirdin?

7. Karşı tarafın sende en çekici bulduğu şey sence ne?

8. Son olarak, sence yeni birini tanımak için hazır mısın?

Doğru kişi gelsin diye bekliyorsun.

Henüz gerçekten sevebileceğin, delicesine aşık olabileceğin birini bulamadın. Çıkmadı işte henüz karşına... Bu sebeple zamanını geçici hevesler için harcamak istemiyorsun,  doğru kişiyi beklemeyi tercih ediyorsun. Bu, bizce de senin için en iyi seçim. Çünkü yakın zamanda hayatının aşkını bulacağını düşünüyoruz.

Yorgunsun...

Geçmişte aşktan yana kötü bir deneyimler yaşadın ve bu kalp kırıklıklarından sonra ilişki kurmaktan kaçınmayı öğrendin. Basit ve çıkar ilişkilerinin gölgesinde, gerçek bir bağ kurmaktan korkuyor olabilirsin. Bu yüzden kalbini koruyarak, yeniden kırılmaktan kaçınıyorsun. Fakat unutma, herkes aynı değil. Seni gerçekten hak ettiğin gibi seven biri karşına çıkacak. Kalbini aşka kapatma, çünkü gerçek aşkın seni bulmasına izin vermelisin.

Yalnızlığı seviyorsun!

Yalnızlığı, hayatının bir parçası olarak benimsemiş gibisin. Kendi düzenini seviyorsun ve kendi başına mutlu olabileceğini biliyorsun. Kendine yetebiliyorsun, okumaya, çalışmaya ve keşfetmeye odaklanmışsın. Bu yüzden romantik ilişkilere pek de ısınamıyorsun.

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