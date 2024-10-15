Neden Hala Doğru Kişiyi Bulamadın?

Geçmişte aşktan yana kötü bir deneyimler yaşadın ve bu kalp kırıklıklarından sonra ilişki kurmaktan kaçınmayı öğrendin. Basit ve çıkar ilişkilerinin gölgesinde, gerçek bir bağ kurmaktan korkuyor olabilirsin. Bu yüzden kalbini koruyarak, yeniden kırılmaktan kaçınıyorsun. Fakat unutma, herkes aynı değil. Seni gerçekten hak ettiğin gibi seven biri karşına çıkacak. Kalbini aşka kapatma, çünkü gerçek aşkın seni bulmasına izin vermelisin.