Neden Hala Doğru Kişiyi Bulamadın?
Neden Hala Doğru Kişiyi Bulamadın?
Neden hala doğru kişiyi bulup aşkını doyasıya yaşamaya başlayamadın? Aslında cevabını sen çok iyi biliyorsun ama bir de biz söyleyelim :)
Hadi başlayalım👇
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1. Cinsiyetini öğrenelim!
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2. Kritik soruyla başlayalım! Daha önce hiç aldatıldın mı?
3. Bugüne kadar kaç tane ilişkin oldu?
4. Yalnızlık sence kötü bir şey mi?
5. Peki, yaşadığın ilişkilerde öncelik kimde?
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