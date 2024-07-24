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Necip Uysal'dan Mustafa Hekimoğlu Sözleri: 17 Yaşındaki Golcünün Yeteneğini Çok Önceden Fark Etmiş

Necip Uysal'dan Mustafa Hekimoğlu Sözleri: 17 Yaşındaki Golcünün Yeteneğini Çok Önceden Fark Etmiş

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 13:19

Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki son maçına genç futbolcu Mustafa Hekimoğlu, damga vurdu. 17 yaşındaki golcü, performansıyla alkış topladı. Siyah-beyazlı kulübün teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Hekimoğlu için 'Genç yaşına rağmen beni etkiliyor, bu tarz oyuncular bana çok fazla enerji veriyor. Genç oyuncularımız hak ettikleri takdirde süre alacaklardır.' demişti. Bu açıklamanın ardından Necip Uysal'ın geçmişteki sözleri yeniden gündeme geldi.

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2009 yılından bu yana Beşiktaş forması giyen Necip Uysal'ın şubat ayında Socrates'te Mehmet Demirkol'un sunuculuğundaki programa konuk olmuştu.

2009 yılından bu yana Beşiktaş forması giyen Necip Uysal'ın şubat ayında Socrates'te Mehmet Demirkol'un sunuculuğundaki programa konuk olmuştu.

Uysal, programda siyah-beyazlı kulübünün genç yıldızı Mustafa Hekimoğlu hakkında "yaşına rağmen fiziği ve oyun bilgisi inanılmaz iyi" demişti.

Uysal, programda siyah-beyazlı kulübünün genç yıldızı Mustafa Hekimoğlu hakkında "yaşına rağmen fiziği ve oyun bilgisi inanılmaz iyi" demişti.

17 yaşındaki 1.86'lık forvet, Avusturya ekibi Grazer AK ile oynanan hazırlık maçında takımına 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı ve dikkatleri üzerine çekti. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf, 5-1'le Beşiktaş oldu.

17 yaşındaki 1.86'lık forvet, Avusturya ekibi Grazer AK ile oynanan hazırlık maçında takımına 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı ve dikkatleri üzerine çekti. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf, 5-1'le Beşiktaş oldu.

Galibiyetin ardından Uysal'ın Mustafa Hekimoğlu hakkındaki yorumu akıllara geldi. 👇🏻

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Murat Ajans

geleceğin iyi hocalarından olur diye düşünüyorum necip kaptan

Thistle

Vefası yeter ❤️