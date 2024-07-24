Necip Uysal'dan Mustafa Hekimoğlu Sözleri: 17 Yaşındaki Golcünün Yeteneğini Çok Önceden Fark Etmiş

Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki son maçına genç futbolcu Mustafa Hekimoğlu, damga vurdu. 17 yaşındaki golcü, performansıyla alkış topladı. Siyah-beyazlı kulübün teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Hekimoğlu için 'Genç yaşına rağmen beni etkiliyor, bu tarz oyuncular bana çok fazla enerji veriyor. Genç oyuncularımız hak ettikleri takdirde süre alacaklardır.' demişti. Bu açıklamanın ardından Necip Uysal'ın geçmişteki sözleri yeniden gündeme geldi.