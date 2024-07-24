Fenerbahçe Hangi Futbolcularla Yollarını Ayırmalı?
Fenerbahçe Hangi Futbolcularla Yollarını Ayırmalı?
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ederken gözler bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncularda. Sizce, sarı-lacivertliler hangi futbolcularına veda etmeli?
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1. Livakovic
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2. Krunic
3. Cengiz Ünder
4. Emre Mor
5. Crespo
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6. Luan Peres
7. Ryan Kent
8. Umut Nayir
9. Miha Zajc
10. Joao Pedro
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11. Samet Akaydin
12. Burak Kapacak
13. Serdar Aziz
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