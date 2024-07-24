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Fenerbahçe Hangi Futbolcularla Yollarını Ayırmalı?

Fenerbahçe Hangi Futbolcularla Yollarını Ayırmalı?

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 11:22

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ederken gözler bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncularda. Sizce, sarı-lacivertliler hangi futbolcularına veda etmeli?

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1. Livakovic

1. Livakovic

2. Krunic

2. Krunic

3. Cengiz Ünder

3. Cengiz Ünder

4. Emre Mor

4. Emre Mor

5. Crespo

5. Crespo
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6. Luan Peres

6. Luan Peres

7. Ryan Kent

7. Ryan Kent

8. Umut Nayir

8. Umut Nayir

9. Miha Zajc

9. Miha Zajc

10. Joao Pedro

10. Joao Pedro
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11. Samet Akaydin

11. Samet Akaydin

12. Burak Kapacak

12. Burak Kapacak

13. Serdar Aziz

13. Serdar Aziz
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