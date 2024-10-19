Nazlı Sabancı Pozdan Poza Girdi, Pınar Deniz Cinsiyeti Açıkladı: 19 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Nazlı Sabancı Pozdan Poza Girdi, Pınar Deniz Cinsiyeti Açıkladı: 19 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Kerem Bürsin, İbrahim Selim'e konuk oldu.
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Birce Akalay, sevgilisinden iltifatlar almaya doyamadı.
Hazal Kaya, 'Yenidoğan Çetesi'ni unutmadı.
Nazlı Sabancı pozdan poza girdi.
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Yasemin Şefkatli de bebeğinin bakışına.
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Pınar Deniz bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
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