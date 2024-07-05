Nazlı Sabancı, "Ben Senin Olmadığın Her Yerde Yeşillenirim" Dedi: 5 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Nazlı Sabancı, "Ben Senin Olmadığın Her Yerde Yeşillenirim" Dedi: 5 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Şeyma Subaşı, adedinin 650 TL olduğu söylenen Bodrum otelinde lahmacun yedi.
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Nazlı Sabancı, "Ben senin olmadığın her yerde canım, yeşillenirim" dedi.
Berfu ve Eser Yenenler, Pelin Akil ve Anıl Altan'la okeye oturdu, masadan galip ayrıldı.
Danla Bilic, maça gideceğini düşünenlerin umutlarını yerle bir etti.
"Rüzgara Bırak" filminin çekiminde olan Hande Erçel, Çeşme'nin keyfini çıkardı.
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Ezgi Mola, Merve Dizdar ve eşiyle gecelere aktı.
Bodrum'a tatile giden Yasemin Tatlıses, dünya şekeri oğlunu paylaştı.
Hadise, arkadaşıyla gününü gün etti.
Arzu Sabancı, adaşı ve torunu Arzu Alara'yla el eleydi.
Pelin Akil, kids club'tan çocukları alayım derken kocası Anıl Altan'ı kaptırdı.
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Zeynep Bastık dillere düşen dansından karesini paylaştı.
Gamze Erçel ve Caner Yıldırım aşka geldi.
Özge Özpirinçci 12 yıl öncesine gitti... Fotoğrafı, "güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş" dedirtti.
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