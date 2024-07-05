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Nazlı Sabancı, "Ben Senin Olmadığın Her Yerde Yeşillenirim" Dedi: 5 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Nazlı Sabancı, "Ben Senin Olmadığın Her Yerde Yeşillenirim" Dedi: 5 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
06.07.2024 - 00:37

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Şeyma Subaşı, adedinin 650 TL olduğu söylenen Bodrum otelinde lahmacun yedi.

Şeyma Subaşı, adedinin 650 TL olduğu söylenen Bodrum otelinde lahmacun yedi.

Nazlı Sabancı, "Ben senin olmadığın her yerde canım, yeşillenirim" dedi.

Nazlı Sabancı, "Ben senin olmadığın her yerde canım, yeşillenirim" dedi.

Berfu ve Eser Yenenler, Pelin Akil ve Anıl Altan'la okeye oturdu, masadan galip ayrıldı.

Berfu ve Eser Yenenler, Pelin Akil ve Anıl Altan'la okeye oturdu, masadan galip ayrıldı.

Danla Bilic, maça gideceğini düşünenlerin umutlarını yerle bir etti.

Danla Bilic, maça gideceğini düşünenlerin umutlarını yerle bir etti.

"Rüzgara Bırak" filminin çekiminde olan Hande Erçel, Çeşme'nin keyfini çıkardı.

"Rüzgara Bırak" filminin çekiminde olan Hande Erçel, Çeşme'nin keyfini çıkardı.
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Ezgi Mola, Merve Dizdar ve eşiyle gecelere aktı.

Ezgi Mola, Merve Dizdar ve eşiyle gecelere aktı.

Bodrum'a tatile giden Yasemin Tatlıses, dünya şekeri oğlunu paylaştı.

Bodrum'a tatile giden Yasemin Tatlıses, dünya şekeri oğlunu paylaştı.

Hadise, arkadaşıyla gününü gün etti.

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Arzu Sabancı, adaşı ve torunu Arzu Alara'yla el eleydi.

Arzu Sabancı, adaşı ve torunu Arzu Alara'yla el eleydi.

Pelin Akil, kids club'tan çocukları alayım derken kocası Anıl Altan'ı kaptırdı.

Pelin Akil, kids club'tan çocukları alayım derken kocası Anıl Altan'ı kaptırdı.
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Zeynep Bastık dillere düşen dansından karesini paylaştı.

Zeynep Bastık dillere düşen dansından karesini paylaştı.

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım aşka geldi.

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım aşka geldi.

Özge Özpirinçci 12 yıl öncesine gitti... Fotoğrafı, "güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş" dedirtti.

Özge Özpirinçci 12 yıl öncesine gitti... Fotoğrafı, "güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş" dedirtti.
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