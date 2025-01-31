Narin Güran Davasında Gelişme: Savcı Nevzat Bahtiyar'a Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi İçin Başvuru Yaptı!
Narin Güran Davasında Gelişme: Savcı Nevzat Bahtiyar'a Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi İçin Başvuru Yaptı!
Narin Güran davasında yeni gelişme yaşandı. Savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi için İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yaptı.
Kaynak: Ekol TV
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Nevzat Bahtiyar, Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı mütalaaya aykırı olduğu gerekçesiyle kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Nevzat Bahtiyar'ın da ağırlaştırılmış müebbet almasını talep etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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