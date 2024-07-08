Myminibaby Başlangıç Seviye Kolluklar Neden Bu Kadar Pahalı?
Myminibaby Başlangıç Seviye Kolluklar Neden Bu Kadar Pahalı?
Çocuklarla tatile gidenler için kolluklar şart. Myminibaby kolluklar ebeveynler tarafından çok öneriliyor. Peki pahalı bu kollukları almak gerçekten gerekli mi sizin için inceledik!
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'Bu içerik 08.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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Bebeğiyle tatile giden herkesin mutlaka aldığı Myminibaby kolluklar pahalı olmalarına rağmen çok tercih ediliyor.
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Ürünün yüksek fiyatı, alıp almama konusunda ebeveynleri tereddüte düşürüyor.
Myminibaby Başlangıç Seviye Kolluk
Intex 59642 Çift Boğumlu Turuncu Çocuk Kolluk
Decathlon Nabaiji Çocuk Yüzücü Kolluğu
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Yüzme Yardımcısı Şişme Deniz Kolluğu
Bestway 32005 Duble Renkli Kolluk
Yüzme Kolluk Simidi
Decathlon NABAIJI Çocuk Yüzücü Kolluğu
intex IK58641 Kırmızı Kolluk
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BestWay Spiderman Lisanslı Kolluk
Decathlon Nabaiji Çocuk Kolluğu
BYR - Deniz Canlıları Desenli Çocuk Kolluğu
Swimbobo Yüzme Yardımcısı Kolluk
Bestway Mickey Mouse Kolluk
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Mondo Lisanslı Paw Patrol Çocuk Bebek Yüzme Kolluk
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