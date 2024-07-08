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Myminibaby Başlangıç Seviye Kolluklar Neden Bu Kadar Pahalı?

etiket Myminibaby Başlangıç Seviye Kolluklar Neden Bu Kadar Pahalı?

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 17:26

Çocuklarla tatile gidenler için kolluklar şart. Myminibaby kolluklar ebeveynler tarafından çok öneriliyor. Peki pahalı bu kollukları almak gerçekten gerekli mi sizin için inceledik!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 08.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Bebeğiyle tatile giden herkesin mutlaka aldığı Myminibaby kolluklar pahalı olmalarına rağmen çok tercih ediliyor.

Bebeğiyle tatile giden herkesin mutlaka aldığı Myminibaby kolluklar pahalı olmalarına rağmen çok tercih ediliyor.

Yüksek fiyatı nedeniyle ebeveynlerin 'gerçekten gerek var mı?' dediği kollukları kullananlar çok memnun. Çocuklarının suya kolayca alışıp yüzebildiğini söyleyen ebeveynler Myminibaby kollukların parasını hak ettiğini söylüyor.

Ürünün yüksek fiyatı, alıp almama konusunda ebeveynleri tereddüte düşürüyor.

Ürünün yüksek fiyatı, alıp almama konusunda ebeveynleri tereddüte düşürüyor.

Birkaç sefer kullanmak için yüksek fiyatlı bir ürün almak mantıklı mı diye soruyor olabilirsiniz. Çocuğunuzun rahat yüzmesini sağlayan kolluklar çocukları suyun yeterince üstünde tutuyor. Bu sayede çocuğunuz batma korkusu olmadan yüzebiliyor. Çocukların tek başına yüzmesini teşvik eden kolluklar dayanıklı olduğu için aslında uzun yıllar kullanmak mümkün. 

Bir kullanıcı uzun yaz tatilleri yapanlar için alınması gerektiğini ama 1 haftalık bir tatil için gerekli olmadığını söylemiş.

Myminibaby Başlangıç Seviye Kolluk

Myminibaby Başlangıç Seviye Kolluk

Fiyatı pahalı evet ama kaliteli bir kolluk almak isterim diyorsanız Myminibaby kollukların başlangıç seviyesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

'Bunlar bana pahalı, daha uygun kolluklara ihtiyacım var' diyorsanız sizin için uygun kollukları aşağıda listeledik. 👇

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Intex 59642 Çift Boğumlu Turuncu Çocuk Kolluk

Intex 59642 Çift Boğumlu Turuncu Çocuk Kolluk

En bilinen kolluk modellerinden biri olan bu kolluk çift boğumlu. 25 x 17 cm boyutundaki kolluklarla denizde çocuğunuz rahat edecek. Çocuğunuzun denizde sizinle birlikte yüzmesini istiyorsanız alabileceğiniz kollukların fiyatı oldukça uygun.

6-12 yaşa uygun kolluğu almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Decathlon Nabaiji Çocuk Yüzücü Kolluğu

Decathlon Nabaiji Çocuk Yüzücü Kolluğu

Üzerindeki hayvan detaylarıyla çocukların çok hoşuna giden kollukla çocuğunuz istediği gibi yüzebilecek. 2-6 yaş çocuklar için uygun kolluğu 30 kiloya kadar kullanmak mümkün. 

Ürün gerçekten çok güzel ve çok kaliteli. 2 tarafı ayrı ayrı şişiyor. İki nefeste kolaylıkla şişiyor. Yer kaplamıyor. 13 ay 10 kilo oğluma tam oldu.

Çocuğunuzun suda iyi vakit geçirmesi için alabileceğiniz kollukların fiyatı 499 TL.

Havasını indirip kolayca çantanıza atabileceğiniz kolluk için tıklayın.

HEPSİBURADA
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Yüzme Yardımcısı Şişme Deniz Kolluğu

Yüzme Yardımcısı Şişme Deniz Kolluğu

4-14 yaş arasındaki çocukların kullanabileceği kollukla çocuğunuzla denizde beraber yüzebileceksiniz. Çocuğunuzun güvenle yüzmesini sağlayacak kollukların vücuda temas eden kısmı ince, bu sayede çocuğunuz rahat hareket ediyor. 

Oldukça dayanıklı kolluğun fiyatı 399 TL.

Yanında mini şişirme pompası ile gelen kolluğu almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Bestway 32005 Duble Renkli Kolluk

Bestway 32005 Duble Renkli Kolluk

Kaliteli malzemeden üretilen kolluklar çocuğunuz için güvenli bir seçenek. Küçük çocuklar için ideal bir kolluk olan bu ürün ile yazın çocuğunuzla birlikte yüzebileceksiniz.

20x20 cm boyutlarındaki kolluklar şu an %1 indirimde. İndirimli fiyatı 143 TL olan kolluklar kaçmaz.

Bu kolluğu almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Yüzme Kolluk Simidi

Yüzme Kolluk Simidi

Yüzerken çocuğunuz için iyi bir kolluk arıyorsanız bu ürünü deneyebilirsiniz. Her yaşa uygun bu kolluklar ile yüzmek çok eğlenceli. Kolayca şişirebileceğiniz kollukları havasını indirip saklayabilirsiniz. Kaliteli malzemeden üretilen kollukları satın almak için tıklayın.  

İhtiyacımızı karşıladı.

Bu kolluklara ulaşmak için hemen tıklayın.

HEPSİBURADA

Decathlon NABAIJI Çocuk Yüzücü Kolluğu

Decathlon NABAIJI Çocuk Yüzücü Kolluğu

Pembe rengiyle çok sevimli kollukların çiçek baskısı var. Havadar bir yerde güneş ışınlarından uzak saklamanız gereken kollukla yaz çok daha iyi geçecek. 2-6 yaş arası çocukların kullanabileceği kollukla tatilde çocuğunuz hiç denizden çıkmayacak.

Bu kolluğu denemek için tıklayın.

HEPSİBURADA

intex IK58641 Kırmızı Kolluk

intex IK58641 Kırmızı Kolluk

30x15 cm boyutlarındaki kolluklar 6-12 yaş arası için uygun. Çocuklarınızın yüzmesine yardımcı olan kolluklar sayesinde rahat bir yaz geçirebileceksiniz. Havasını indirip kolayca çantanıza atabileceğiniz kolluklarla çocuğunuz da siz de rahat edeceksiniz. 

Suyu seven çocuğunuza hemen almak için tıklayın.

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BestWay Spiderman Lisanslı Kolluk

BestWay Spiderman Lisanslı Kolluk

Spider-man seven çocuklarınız için ideal kolluklar lisanslı. 23x15 cm boyutundaki kolluklarla yazın denizde çocuğunuz çok eğlenecek. Çocuğunuzun güvenli bir şekilde yüzmesini sağlayacak kolluklarla tatilde ailecek çok güzel vakit geçireceksiniz.

Kaliteli, orijinal bestway ürünü.

Suyu seven çocuğunuza almanız gereken kolluklar için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Decathlon Nabaiji Çocuk Kolluğu

Decathlon Nabaiji Çocuk Kolluğu

Şişirilebilir kollukları her yere yanınızda götürebilirsiniz. 3 yaş ve üzeri çocuklara uygun kolluklarla deniz keyfi bir başka. Çocuğunuzu denizle tanıştırırken kullanabileceğiniz kolluklar sayesinde çocuğunuz suyun üstünde kalıyor. 

Bu kolluklar için tıklayın.

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BYR - Deniz Canlıları Desenli Çocuk Kolluğu

BYR - Deniz Canlıları Desenli Çocuk Kolluğu

23 cm boyutundaki kollukların üzerindeki desenler tam çocuklara göre. Deniz canlıları desenli kolluklara çocuklar bayılacak. Kolluk takmak istemeyen çocuklar için ideal kolluklardan biri olan model 3-6 yaş için uygun. 

Bu kollukları beğendiyseniz tıklayın.

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Swimbobo Yüzme Yardımcısı Kolluk

Swimbobo Yüzme Yardımcısı Kolluk

Çocuklarınızın yüzmesine yardımcı olan kolluğu bebekler, çocuklar ya da yetişkinler kullanabiliyor. Çocuğunuzun su üstünde kalmasına yardımcı kolluklarla yüzmesi kolaylaşıyor. Yanında şişirme pompasıyla gelen kollukları şişirmek de çok rahat. Alt kısmı ince kolluklar çocuğunuzun hareketini kısıtlamıyor.

Tek kelime ile mükemmel. Tereddüt ederek aldım fakat beklentimi karşıladı. 26 kg kızım çok rahat etti, suya batmıyor, rahat yüzüyor. Siz de rahatlıkla alabilirsiniz 🌼

%11 indirime giren kolluklar şu an 446,99 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Bestway Mickey Mouse Kolluk

Bestway Mickey Mouse Kolluk

Mickey Mouse seven çocuklara özel tasarlanan kolluk 23x15 cm boyutunda. Kanserojen madde içermeyen kolluklar 3 yaş üzeri için uygun. Çocuklarınız için güvenle kullanabileceğiniz kolluklarla yazın çok rahat edeceğiniz kesin!

Ürün anlatıldığı gibi.

Bu kollukları hemen satın almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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Mondo Lisanslı Paw Patrol Çocuk Bebek Yüzme Kolluk

Mondo Lisanslı Paw Patrol Çocuk Bebek Yüzme Kolluk

2-6 yaş arası çocukların kullanabileceği kollukların üzerinde çocukların çok sevdiği Paw Patrol karakterleri var. Kaliteli kolluklarla deniz keyfiniz hiç bitmiyor. Denizdeyken rahat etmenizi sağlayacak kolluklarla çocuğunuz hızlı bir şekilde yüzmeyi öğrenecek. 

Bu kollukları satın almak için tıklayın.

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