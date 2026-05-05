article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Müzik Kültürünüzü Arşa Çıkaracak 10 Temel Kavram

etiket Müzik Kültürünüzü Arşa Çıkaracak 10 Temel Kavram

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
05.05.2026 - 19:01

Müzik bilginizi 'Spotify listesi' seviyesinden çıkarıp profesyonel bir noktaya taşıyoruz. Ortamlarda teknik terimlerle şov yapmak ya da bir parçayı dinlerken mutfağında neler olup bittiğini anlamak istiyorsanız bu kavramlar sizin rehberiniz olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Akor birden fazla sesin aynı anda duyulmasıdır.

1. Akor birden fazla sesin aynı anda duyulmasıdır.

Sadece tek bir nota basmak şarkının iskeletini oluşturmaya yetmez. En az üç farklı sesin bir araya gelerek yarattığı bu dikey yapıya akor denir. Bir şarkının hüzünlü mü yoksa neşeli mi hissettireceği, kullanılan akorların dizilimiyle (akor progresyonu) doğrudan alakalı.

2. Akustik sesin bulunduğu mekanla kurduğu ilişkidir.

Hiç boş bir evde ya da banyoda şarkı söylerken sesinizin ne kadar devleştiğini fark ettiniz mi? İşte o hissin teknik adı akustik. Ses dalgaları etraftaki duvarlara, eşyalara ve tavana çarpıp size geri döner. İyi bir konser salonu tasarlanırken bu fiziksel olay öyle bir hesaplanır ki, en arkada oturan kişi bile sahnedeki fısıltıyı sanki yanındaymış gibi duyar.

3. Aranjman bir besteyi giydirme sanatıdır.

3. Aranjman bir besteyi giydirme sanatıdır.

Elinizde sadece bir melodi ve sözler olduğunu hayal edin; bu haliyle şarkı sadece çıplak bir taslak. Hangi enstrümanın nerede devreye gireceği, davulun nerede patlayacağı veya arkadan gelen o ince keman sesinin ne zaman yükseleceği aranjmanla belirlenir. Bir terzinin kumaşı alıp harika bir elbiseye dönüştürmesi gibi, aranjör de basit bir melodiyi alır ve onu radyoda duyduğumuz o zengin hale getirir.

4. Armoni melodiyi zenginleştiren ses katmanlarıdır.

Melodiyi bir hikayenin ana karakteri olarak düşünürsek, armoni o karakterin yaşadığı şehirdir, evidir, atmosferidir. Tek başınıza ıslık çaldığınızda bir melodi yaratırsınız ama o ıslığa uyumlu başka sesler eklendiğinde ortaya çıkan o derinlikli yapıya armoni diyoruz. Bu şarkıda vokallerin birbirine nasıl dolandığına dikkat et.

5. BPM müziğin dakikadaki kalp atış hızıdır.

5. BPM müziğin dakikadaki kalp atış hızıdır.

Müzik dünyasında 'hız' kavramı öyle 'yavaş' veya 'hızlı' diyerek geçiştirilmiyor. 'Beats Per Minute' (Dakikadaki Vuruş Sayısı) yani BPM, parçanın tam olarak ne kadar hızlı olduğunu söyler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Prodüksiyon kayıt sürecinin genel yönetim biçimi.

6. Prodüksiyon kayıt sürecinin genel yönetim biçimi.

Bir şarkının ham kaydından son haline gelene kadar geçen tüm mühendislik ve yaratıcılık aşamalarını kapsar. Enstrümanların ses seviyelerinden efektlerin kullanımına kadar her detay prodüksiyonun bir parçası. 'Tertemiz bir prodüksiyon' demek, her sesin yerli yerinde ve dengeli duyulması demek.

7. Riff parçanın kimliği haline gelen kısa tekrarlardır.

Genellikle elektro gitar veya bas gitarda duyduğumuz, şarkı boyunca tekrarlanan ve duyduğunuz anda parçayı tanımanızı sağlayan o meşhur motiflere riff denir.

8. Senkop vuruşların bizi şaşırtarak yer değiştirmesidir.

Müzik her zaman 'bir-ki-üç-dört' diye dümdüz ve beklediğimiz gibi gitmez. Bazen o güçlü vuruş beklediğinizden bir saniye önce gelir ya da hafifçe kayar. İşte bu ritmik 'oyunlara' senkop diyoruz. 

Bu şarkının o meşhur davul ve klavye girişi senkopun kitabıdır. Vuruşlar beklediğin yere değil de, sanki biraz 'aksayarak' ama aşırı havalı bir şekilde düşer.

9. Tını sesin kendine has o özel rengidir.

Aynı notayı bir keman da çalabilir, bir elektro gitar da; ama ikisinin farkını gözünüz kapalıyken bile anlarsınız. İşte o karakteristik farka tını diyoruz. 

Amy'nin sesini binlerce kişi arasından hemen tanırsın. O puslu, derinden gelen ve hafif çatallı ses rengi tamamen ona has bir tını.

10. Dinamik sesin alçalıp yükselmesiyle oluşan heyecandır.

Bir şarkının her anı aynı şiddette olsaydı muhtemelen çok sıkılırdık. Müziğin fısıltı kadar sessiz bir yerden başlayıp aniden bir çığlık gibi yükselmesine, sesin şiddetindeki bu git-gellere dinamik diyoruz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın