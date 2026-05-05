Müzik Kültürünüzü Arşa Çıkaracak 10 Temel Kavram

Müzik her zaman 'bir-ki-üç-dört' diye dümdüz ve beklediğimiz gibi gitmez. Bazen o güçlü vuruş beklediğinizden bir saniye önce gelir ya da hafifçe kayar. İşte bu ritmik 'oyunlara' senkop diyoruz.

Bu şarkının o meşhur davul ve klavye girişi senkopun kitabıdır. Vuruşlar beklediğin yere değil de, sanki biraz 'aksayarak' ama aşırı havalı bir şekilde düşer.