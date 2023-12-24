Müşterilerinin Asla Öğrenmemesi Gereken Meslek Sırlarını Afişe Ederek Bizleri Şaşkınlıklara Sürükleyen 15 Kişi
Müşterilerinin Asla Öğrenmemesi Gereken Meslek Sırlarını Afişe Ederek Bizleri Şaşkınlıklara Sürükleyen 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatımız boyunca hem kendi sırlarımızı hem de başkalarının sırlarını saklarız. Birçok kullanıcı, meslekleriyle ilgili şok edici sırları paylaştı. Buyurun...👇
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1. "Ambulansla hastaneye gelmeniz durumunuzun acil olduğunuzu göstermez ve sizinle hemen ilgilenmeyebiliriz."
2. "Bilişim teknolojileri uzmanıyım ama bilgisayar kurdu değilim. Sadece Google'ı sizden daha iyi kullanıyorum."
3. "Donanmadayım. Deniz kirliliğinin yüzde ellisinden biz sorumluyuz."
4. "Birçok öğretmen öğrettikleri konular hakkında ortalama bir kişiden çok daha az şey biliyor."
5. "Bir paketin üstünde 'kırılgan' yazması kargo çalışanı için hiçbir anlam ifade etmiyor."
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6. "Petrol tankerlerinin denize petrol boşaltmasına izin veriliyor."
7. "Telefonda beklemeye alındığınızda, bekleme müziği olsa bile operatörün hattın diğer ucunu duyma ihtimali yüksek."
8. "Şu anda içmekte olduğunuz kahvede önemli miktarda hamam böceği bulunuyor."
9. "Gıda sektöründe yarı zamanlı bir işim varken, yere bir şey düştüğünde şefler onu geri alır ve hiçbir şey olmamış gibi kullanırdı."
10. "Kıyafetleri kuru temizlemeye götürdüğünüzde ve etiketinde 'sadece kuru temizleme' yazmıyorsa, çamaşır makinesine atıyoruz."
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11. "Gizlilik anlaşmaları kimsenin umrunda değil. İnsanlar konuşmayı sever."
12. "Garsonlar sizin hakkınızda sürekli konuşur."
13. "Pazarlama kampanyalarının yüzde 99'unun arkasında planlı bir manipülasyon yok. Bir kampanyanın başarılı olması çoğu zaman şans eseri."
14. "Bifteğinizi yapıp kazara yere düşürdüğümde tekrar tabağınıza koyarım çünkü yenisini yapmaya zaman yok."
15. "Arkeologum. Eserlerin ne kadarının yağmalandığını sormuyorum ama bunun yapıldığına eminim."
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