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Müşteri ile Taksi Şoförü Arasında Tartışma Çıktı: Şoför, Kadını Sokak Ortasında Darbetti

Müşteri ile Taksi Şoförü Arasında Tartışma Çıktı: Şoför, Kadını Sokak Ortasında Darbetti

Hilal Dumangöz
Hilal Dumangöz - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 17:38

İstanbul Şişli'de gece saatlerinde taksi şoförü, bir kadını sokak ortasında darp etti. Kadını yere düşüren şoför, kadına art arda tokat attı.

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DHA'nın haberine göre, Mecidiyeköy'de 19 Ocak saat 23.30 sıralarında bir taksi şoförü ile kadın yolcu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, Mecidiyeköy'de 19 Ocak saat 23.30 sıralarında bir taksi şoförü ile kadın yolcu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Taksiden inen şoför, kadını boynundan tutarak yere düşürdü. Ardından art arda tokat attı.

Taksiden inen şoför, kadını boynundan tutarak yere düşürdü. Ardından art arda tokat attı.

Şoför kadını bir süre darbetmeye devam etti. Şoförün kadını darbettiği anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Şoför kadını bir süre darbetmeye devam etti. Şoförün kadını darbettiği anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İşte çevredekiler tarafından kaydedilen o görüntüler:

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle şoför güçlükle sakinleştirildi.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle şoför güçlükle sakinleştirildi.
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Sakinleştirilen şoför aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Sakinleştirilen şoför aracına binerek olay yerinden ayrıldı.
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