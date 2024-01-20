Müşteri ile Taksi Şoförü Arasında Tartışma Çıktı: Şoför, Kadını Sokak Ortasında Darbetti
Müşteri ile Taksi Şoförü Arasında Tartışma Çıktı: Şoför, Kadını Sokak Ortasında Darbetti
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DHA'nın haberine göre, Mecidiyeköy'de 19 Ocak saat 23.30 sıralarında bir taksi şoförü ile kadın yolcu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Taksiden inen şoför, kadını boynundan tutarak yere düşürdü. Ardından art arda tokat attı.
Şoför kadını bir süre darbetmeye devam etti. Şoförün kadını darbettiği anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
İşte çevredekiler tarafından kaydedilen o görüntüler:
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle şoför güçlükle sakinleştirildi.
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Sakinleştirilen şoför aracına binerek olay yerinden ayrıldı.
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