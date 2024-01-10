+18 Görüntüleri Olay Olmuştu: İşte OnlyFans Kullanıcısı Gizem Bağdaçiçek İçin İstenen Ceza!
+18 Görüntüleri Olay Olmuştu: İşte OnlyFans Kullanıcısı Gizem Bağdaçiçek İçin İstenen Ceza!
OnlyFans kullanıcısı Gizem Bağdaçiçek geçtiğimiz aylarda gözaltına alınmıştı. Müstehcen görüntüleri yüzünden başı derde giren sosyal medya kullanıcısı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Gizem Bağdaçiçek hakkında “zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçuyla istediği cezayı açıkladı.
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Yetişkin platformu Onlyfans'ta aktif olarak paylaşımlarla bulunan Gizem Bağdaçiçek'in ortaya çıkan müstehcen fotoğrafları emniyet güçlerini harekete geçirmişti.
Bağdaçiçek, yapılan şikayetler üzerine 7 Aralık 2203 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sosyal medya fenomeninin ifadesi de ortaya çıkmıştı.
Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde ifadesini verdikten sonra serbest bırakılan Bağdaçiçek kötü bir amacını olmadığını da vurgulamıştı.
İslam dinini aşağılamak üzerine ortaya çıkan sözlerin kendine ait olmadığını vurgulayan fenomen şu açıklamalarda bulunmuştu:
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İddianame, şüphelinin sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımların, İslam dinine ve dini değerlere açıkça hakaret eder bir biçimde olduğunu ve bu tür paylaşımların toplumsal huzuru sarsmaya müsait olduğunu ifade etmekte. Bu durum, dini değerlerin saygınlığını zedeleyen ve toplum düzenini tehdit eden bir konumda değerlendiriliyor.
"Zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçu ile yargılanan Gizem Bağdaçiçek hakkında 6 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
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