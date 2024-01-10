+18 Görüntüleri Olay Olmuştu: İşte OnlyFans Kullanıcısı Gizem Bağdaçiçek İçin İstenen Ceza!

Tanınan fenomen “Yaklaşık 6 ay önce bir sosyal medya platformunda hesap açtım. Bu platform kullanıcıların kimlik bilgilerini kullanarak ücretli üye oldukları ve sadece ücret ödeyerek hesap sahiplerini takip ettikleri bir platformdur. Bu platform 18 yaşından küçük kullanıcı kabul etmemektedir. Ben bu platformda yaklaşık 160 takipçimle pornografik görüntülerimi paylaşmıştım.” açıklamasında bulunmuştu.