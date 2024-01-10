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+18 Görüntüleri Olay Olmuştu: İşte OnlyFans Kullanıcısı Gizem Bağdaçiçek İçin İstenen Ceza!

+18 Görüntüleri Olay Olmuştu: İşte OnlyFans Kullanıcısı Gizem Bağdaçiçek İçin İstenen Ceza!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.01.2024 - 13:12

OnlyFans kullanıcısı Gizem Bağdaçiçek geçtiğimiz aylarda gözaltına alınmıştı. Müstehcen görüntüleri yüzünden başı derde giren sosyal medya kullanıcısı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Gizem Bağdaçiçek hakkında “zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçuyla istediği cezayı açıkladı.

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Yetişkin platformu Onlyfans'ta aktif olarak paylaşımlarla bulunan Gizem Bağdaçiçek'in ortaya çıkan müstehcen fotoğrafları emniyet güçlerini harekete geçirmişti.

Yetişkin platformu Onlyfans'ta aktif olarak paylaşımlarla bulunan Gizem Bağdaçiçek'in ortaya çıkan müstehcen fotoğrafları emniyet güçlerini harekete geçirmişti.

Bağdaçiçek, yapılan şikayetler üzerine 7 Aralık 2203 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alınmıştı.

Bağdaçiçek, yapılan şikayetler üzerine 7 Aralık 2203 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sosyal medya fenomeninin ifadesi de ortaya çıkmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sosyal medya fenomeninin ifadesi de ortaya çıkmıştı.

Tanınan fenomen “Yaklaşık 6 ay önce bir sosyal medya platformunda hesap açtım. Bu platform kullanıcıların kimlik bilgilerini kullanarak ücretli üye oldukları ve sadece ücret ödeyerek hesap sahiplerini takip ettikleri bir platformdur. Bu platform 18 yaşından küçük kullanıcı kabul etmemektedir. Ben bu platformda yaklaşık 160 takipçimle pornografik görüntülerimi paylaşmıştım.” açıklamasında bulunmuştu.

Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde ifadesini verdikten sonra serbest bırakılan Bağdaçiçek kötü bir amacını olmadığını da vurgulamıştı.

Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde ifadesini verdikten sonra serbest bırakılan Bağdaçiçek kötü bir amacını olmadığını da vurgulamıştı.

İslam dinini aşağılamak üzerine ortaya çıkan sözlerin kendine ait olmadığını vurgulayan fenomen şu açıklamalarda bulunmuştu:

İslam dinini aşağılamak üzerine ortaya çıkan sözlerin kendine ait olmadığını vurgulayan fenomen şu açıklamalarda bulunmuştu:

“Sosyal medyada mizah amaçlı paylaşımlar yaptım. Bu paylaşımlardan dolayı pişmanım. Yine dosyada göstermiş olduğunuz ikinci sosyal medya hesabı bana ait değil. Benim fotoğrafım kullanılarak adıma açılmış bir hesap.”

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İddianame, şüphelinin sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımların, İslam dinine ve dini değerlere açıkça hakaret eder bir biçimde olduğunu ve bu tür paylaşımların toplumsal huzuru sarsmaya müsait olduğunu ifade etmekte. Bu durum, dini değerlerin saygınlığını zedeleyen ve toplum düzenini tehdit eden bir konumda değerlendiriliyor.

İddianame, şüphelinin sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımların, İslam dinine ve dini değerlere açıkça hakaret eder bir biçimde olduğunu ve bu tür paylaşımların toplumsal huzuru sarsmaya müsait olduğunu ifade etmekte. Bu durum, dini değerlerin saygınlığını zedeleyen ve toplum düzenini tehdit eden bir konumda değerlendiriliyor.

"Zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçu ile yargılanan Gizem Bağdaçiçek hakkında 6 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

"Zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçu ile yargılanan Gizem Bağdaçiçek hakkında 6 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

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