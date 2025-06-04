onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Mustafa Ayyorkun Kimdir? Milli Bisikletçi Mustafa Ayyorkun Neden Hayatını Kaybetti?

Mustafa Ayyorkun Kimdir? Milli Bisikletçi Mustafa Ayyorkun Neden Hayatını Kaybetti?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.06.2025 - 13:52

Milli sporcu Mustafa Ayyorkun, İran'da düzenlenen  2025 Tour Of Iran yarışına katıldı. Fakat Ayyorkun, yarış sırasında bir kaza geçirerek ağır yaralanmıştı. 4 Haziran tarihinde, Mustafa Ayyorkun'un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Spor camiasından ve sevenlerinden Mustafa Ayyorkun için taziye mesajları geliyor.

Mustafa Ayyorkun kimdir, kaç yaşında?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mustafa Ayyorkun Kimdir?

Mustafa Ayyorkun Kimdir?

Mustafa Ayyorkun, Türk milli bisikletçidir. 31 Mayıs'ta katıldığı 2025 Tour Of İran yarışmasında elim bir kaza geçirmiştir. İran'ın Tebriz kentinde düzenlenen yarışın 5'inci etabında kaza geçiren Ayyorkun, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştır. 

Fakat 4 Haziran tarihinde Mustafa Ayyorkun'un yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi. Ayyorkun'un boynunda çatlaklar olduğu, sağlık durumunun aslında iyiye gittiği ve durumunun gözetim altında olduğu açıklanmıştı. Kazanın dördüncü gününde ise maalesef üzücü haber geldi.

Mustafa Ayyorkun Kaç Yaşında?

Mustafa Ayyorkun Kaç Yaşında?

Milli Bisikletçi Mustafa Ayyorkun henüz 21 yaşındaydı. 2004 yılında dünyaya gelen Ayyorkun, Türk bisikletinin yükselen yıldızları arasında gösteriliyordu. Spor Toto Bisiklet Takımı'nda yer alan Ayyorkun'un ani vefatı, herkesi derinden üzdü.

Mustafa Ayyorkun Neden Hayatını Kaybetti?

Mustafa Ayyorkun Neden Hayatını Kaybetti?

Mustafa Ayyorkun, geçirdiği bisiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Ayyorkun, İran'daki uluslarası bir yarışmada Türkiye'yi temsil ediyordu. Kaza geçiren Ayyorkun'un boynunda kırıklar olduğu aktarılmıştı. Ayyorkun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Milli sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine bağ sağlığı diliyoruz...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın