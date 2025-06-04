Mustafa Ayyorkun Kimdir? Milli Bisikletçi Mustafa Ayyorkun Neden Hayatını Kaybetti?
Milli sporcu Mustafa Ayyorkun, İran'da düzenlenen 2025 Tour Of Iran yarışına katıldı. Fakat Ayyorkun, yarış sırasında bir kaza geçirerek ağır yaralanmıştı. 4 Haziran tarihinde, Mustafa Ayyorkun'un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Spor camiasından ve sevenlerinden Mustafa Ayyorkun için taziye mesajları geliyor.
Mustafa Ayyorkun kimdir, kaç yaşında?
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Mustafa Ayyorkun Kimdir?
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Mustafa Ayyorkun Kaç Yaşında?
Mustafa Ayyorkun Neden Hayatını Kaybetti?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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