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Muhtemelen Euro 2024'te Son Kez İzleyeceğimiz 10 Emektar Oyuncu

etiket Muhtemelen Euro 2024'te Son Kez İzleyeceğimiz 10 Emektar Oyuncu

cihan taştan
cihan taştan - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 12:01

Futbol dünyasının en büyük sahnelerinden biri olan Euro 2024 tüm heyecanıyla başladı! Bu turnuvada aynı zamanda birçok emektar yıldızı muhtemelen Avrupa Şampiyonalarında son defa izleyeceğiz. İşte Euro 2024'te muhtemelen son defa izleyeceğimiz 10 emektar yıldız!

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10. Kyle Walker

10. Kyle Walker

Manchester City forması giyen 34 yaşındaki sağ bek için Euro 2024 son Avrupa Şampiyonası olabilir. Geçtiğimiz sezonda Premier Lig'te 32 maça çıkan ve oldukça formda bir sezon geçiren Kyle Walker, İngiltere Milli Takımı ile tam 83 maça çıkmış, 1 kez de rakip ağları havalandırmıştı.

9. İlk ve Son: Dani Carvajal

9. İlk ve Son: Dani Carvajal

Euro 2024'ün gözde defans oyuncularından biri olan Dani Carvajal, 32 yaşında olmasına rağmen kariyerinde ilk defa Avrupa Şampiyonalarında forma giyecek. Real Madrid'in yıldızı için bu turnuva, kariyerinin ilk ve son Avrupa Şampiyonası olabilir.

8. Pepe

8. Pepe

Tam 41 yaşında olmasına rağmen hala aktif futbol hayatına devam eden Pepe, Porto formasını terletmeye devam diyor. Başarılarla dolu milli takım kariyerinde tam 137 resmi maça çıkan Pepe'yi bundan sonraki Avrupa Şampiyonalarında görmemiz pek olası değil. 

Kariyerinde Real Madrid, Beşiktaş, Porto gibi kulüpler bulunan Pepe, Euro 2024'te Portekiz'i zirveye taşımak için en az takım arkadaşı Cristiano Ronaldo kadar istekli.

7. Olivier Giroud

7. Olivier Giroud

Fransa Milli Takımımın vazgeçilmez oyuncularından biri olan 37 yaşındaki Oliver Giroud'nun sıradaki turnuvalarda milli takıma çağırılması pek olası gözükmüyor. Kariyerinde Chelsea, Arsenal gibi kulüplerde forma giyen golcü oyuncu, milli takım kariyerine de tam 57 gol sığdırmıştı.

6. Manuel Neuer

6. Manuel Neuer

Bayern Münih'in ve Almanya'nın efsane kalecisi Manuel Neuer, 38 yaşında olmasına rağmen hâlâ üst düzey performans sergiliyor. Ancak bu turnuva, tecrübeli eldiven için son uluslararası turnuva olabilir. Turnuvanın açılış maçında İskoçya'yı mağlup eden Almanya, Euro 2024'te A Grubu'nda mücadele ediyor.

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5. Robert Lewandowski

5. Robert Lewandowski

Bayern Münih'in efsaneleri arasına adını yazdırdıktan sonra Barcelona'nın yolunu tutan yıldız golcü Robert Lewandowski için de yolun sonuna yaklaşmış olabiliriz. Polonya Milli Takımı ile tam 150 resmi maça çıkan ve 82 kez ağları havalandıran 35 yaşındaki usta golcü için bu turnuva, son turnuva olabilir.

4. Luka Modrić

4. Luka Modrić

2018 Ballon d'Or sahibi Luka Modrić, Hırvatistan futbolunun en büyük yıldızlarından biri. 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı finale taşıyan 38 yaşındaki yıldız, orta sahadaki liderliği ve vizyonuyla takımını yönlendirmeye devam ediyor. Ancak, bu turnuva onun için de bir veda niteliği taşıyabilir.

Euro 2024'te B Grubunda mücadele eden Hırvatistan'ın rakipleri ise İtalya, İspanya ve Arnavutluk!

3. Toni Kroos

3. Toni Kroos

Euro 2024'te son kez izleyeceğimiz yıldızlardan biri de bu sezon Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi Kupası'nı evine götüren Toni Kroos. Euro 2024'ten sonra futbolu bırakacağını açıklayan Kroos, kariyerini kupalarla bitirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu Şampiyonlar Ligi'nde ispatlamıştı! Bakalım, Euro 2024'te nasıl bir futbol resitali ortaya koyacak.

Real Madrid'in hocası Ancelotti'nin Kroos'a açık çek verdiğini ve kararını değiştirirse bir telefon etmesinin yeterli olacağını söylediğini de belirtelim.

2. O sanki hep buradaydı: Thomas Müller

Bayern Münih için olduğu kadar Almanya Milli Takımı için de vazgeçilmez bir futbolcu olan Thomas Müller için de yolun sonuna yaklaşmış olabiliriz. Euro 2024'te Almanya'nın en önemli silahlarından biri olan 34 yaşındaki Müller'i bir sonraki Avrupa Şampiyonasında görmemiz pek olası değil. Yine de bir açık kapı bırakalım zira onun adı Thomas Müller!

1. Cristiano Ronaldo

1. Cristiano Ronaldo

Futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olan Cristiano Ronaldo, 39 yaşında ve muhtemelen bu turnuva onun son Avrupa Şampiyonası olacak. Portekiz'in tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olan Ronaldo, 2016'da Portekiz'i Avrupa şampiyonluğuna taşımıştı. Euro 2024'te de son kez bu sahnede yer alabilir. Portekiz, bizimle birlikte D Grubu'nda yarışıyor.

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