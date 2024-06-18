Muhtemelen Euro 2024'te Son Kez İzleyeceğimiz 10 Emektar Oyuncu

2018 Ballon d'Or sahibi Luka Modrić, Hırvatistan futbolunun en büyük yıldızlarından biri. 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı finale taşıyan 38 yaşındaki yıldız, orta sahadaki liderliği ve vizyonuyla takımını yönlendirmeye devam ediyor. Ancak, bu turnuva onun için de bir veda niteliği taşıyabilir.

Euro 2024'te B Grubunda mücadele eden Hırvatistan'ın rakipleri ise İtalya, İspanya ve Arnavutluk!