Muhtemelen Euro 2024'te Son Kez İzleyeceğimiz 10 Emektar Oyuncu
Muhtemelen Euro 2024'te Son Kez İzleyeceğimiz 10 Emektar Oyuncu
Futbol dünyasının en büyük sahnelerinden biri olan Euro 2024 tüm heyecanıyla başladı! Bu turnuvada aynı zamanda birçok emektar yıldızı muhtemelen Avrupa Şampiyonalarında son defa izleyeceğiz. İşte Euro 2024'te muhtemelen son defa izleyeceğimiz 10 emektar yıldız!
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10. Kyle Walker
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9. İlk ve Son: Dani Carvajal
8. Pepe
7. Olivier Giroud
6. Manuel Neuer
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