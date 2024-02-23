Muhtemel Rakipler Belli Oldu! Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Maçı Ne Zaman?
Muhtemel Rakipler Belli Oldu! Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Maçı Ne Zaman?
UEFA Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe’de gözler muhtemel rakiplere çevrildi. H Grubu'nda Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'yı geride bırakarak lider çıkan sarı-lacivertlilerin son 16 turundaki muhtemel rakiplerini kim olacağı netlik kazandı.
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, play-off maçları tamamlandı.
Sturm Graz (Avusturya), Union Saint-Gilloise (Belçika), Olympiakos (Yunanistan) ve Molde (Norveç), son 16 turuna adını yazdırdı.
Bu dört takımın yanı sıra Ajax (Hollanda), Maccabi Haifa (İsrail), Servette (İsviçre) ve Dinamo Zagreb (Hırvatistan), son 16 turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri oldu.
Fenerbahçe’nin rakibinin belli olacağı kura çekimi, 23 Şubat Cuma günü saat 15.00'te yapılacak.
Konferans Ligi'nde son 16 turunun ilk karşılaşmaları 7 Mart tarihinde oynanacak.
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