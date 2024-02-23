Muhtemel Rakipler Belli Oldu! Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Maçı Ne Zaman?

UEFA Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe’de gözler muhtemel rakiplere çevrildi. H Grubu'nda Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'yı geride bırakarak lider çıkan sarı-lacivertlilerin son 16 turundaki muhtemel rakiplerini kim olacağı netlik kazandı.