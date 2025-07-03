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MTV Hesaplama, Ödeme Nasıl Yapılır? MTV İkinci Taksit Ödeme Tarihleri ve Gecikme Faizi Tutarı

MTV Hesaplama, Ödeme Nasıl Yapılır? MTV İkinci Taksit Ödeme Tarihleri ve Gecikme Faizi Tutarı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.07.2025 - 15:44

Araç sahiplerinin yılda iki kez ödediği MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) için ikinci dönem başladı. Temmuz ayı itibarıyla MTV ikinci taksitlerinin de ödenmesi gerekiyor. MTV, Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez ödeniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden MTV sorgulama yapılabiliyor. MTV'nin ikinci taksidinin zamanında ödenmemesi durumunda gecikme faizi uygulanıyor.

Peki MTV sorgulama nasıl yapılır? MTV gecikme faizi ne kadar?

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MTV Borcu Hesaplama, Sorgulama Ekranı

MTV Borcu Hesaplama, Sorgulama Ekranı

MTV borcu, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) e-Devlet ekranı üzerinden yapılabilir. Bunun için vergi mükellefinin TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi gereklidir. Sisteme giriş yaptıktan sonra kişi üzerine kayıtlı araçların MTV sorgulaması yapılabilir.

MTV Sorgulama Nasıl Yapılır?

e-Devlet'te karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı girin. Aracınızın plakasını da girdikten sonra güvenlik kodunu doldurun ve 'sorgula' butonuna basın.

GİB MTV Sorgulama Ekranı

MTV Ödeme Nasıl Yapılır?

MTV Ödeme Nasıl Yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi dijital kanllar üzerinden yapılabilir. GİB, araçların vergi ödeme sistemini kolaylaştırmıştır.

Mükellefler Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı veya banka hesabı üzerinden yapabilir. Ayrıca MTV, internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı gibi alternatif ödeme yöntemleri ile de ödenebilir.

Dileyen kişiler PTT şubelerine giderek de MTV ikinci taksit ödemesi yapabilir.

2025 MTV İkinci Taksit Son Ödeme Günü Ne Zaman?

2025 MTV İkinci Taksit Son Ödeme Günü Ne Zaman?

MTV ikinci taksit için son ödeme tarihi 31 Temmuz. MTV ikinci taksitler 1 Temmuz ila 31 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Zamanında ödenmeyen MTV taksitlerine aylık gecikme zammı uygulanacak.

MTV Gecikme Faizi Ne Kadar?

Motorlu Taşıtlar Vergisinin gecikme faizi, gecikmenin takip ettiği her ay için ortalama yüzde 1,6'dır. Bununla birlikte MTV ödemeleri yapılmadığı takdirde, araç sahibine haciz uygulanabilir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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