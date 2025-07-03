MTV Hesaplama, Ödeme Nasıl Yapılır? MTV İkinci Taksit Ödeme Tarihleri ve Gecikme Faizi Tutarı

Araç sahiplerinin yılda iki kez ödediği MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) için ikinci dönem başladı. Temmuz ayı itibarıyla MTV ikinci taksitlerinin de ödenmesi gerekiyor. MTV, Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez ödeniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden MTV sorgulama yapılabiliyor. MTV'nin ikinci taksidinin zamanında ödenmemesi durumunda gecikme faizi uygulanıyor.

Peki MTV sorgulama nasıl yapılır? MTV gecikme faizi ne kadar?