MSB Acı Haberi Duyurdu: 1 Askerimiz Şehit Oldu

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde, BTÖ mensuplarınca bir üs bölgemize sızma girişiminde bulunulmuş, çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih AY şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.İlk belirlemelere göre altı terörist etkisiz hale getirilmiştir.