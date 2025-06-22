Modern İlişkilerin En Büyük Belası Olan Ghosting’den Kurtulmanın 12 Yolu
Ghosting, günümüz ilişkilerinin en sinir bozucu ve kafa karıştırıcı sorunlarından biri haline geldi. Bir gün harika sohbet ederken ertesi gün 'çevrimdışı' birine dönüşen insanlar... Eğer ghosting’in o can sıkan etkisinden kurtulmak ve kendini daha güçlü hissetmek istiyorsan seni içeriğe alalım!
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1. Ona yeniden ulaşmaya çalışma ve iletişimi kes.
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2. Yaşadığın durumu anlamlandıramıyorsan bile neden değil çözüm ara.
3. Yok ya öyle değildir demek yerine durumu kabul et!
4. Ghostlayan kişinin sosyal medyasını sürekli kontrol etmek seni sadece daha kötü hissettirir.
5. Biraz da karşı tarafı anlamaya, empati yapmaya çalış.
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6. Emin olamıyorsan ona ikinci bir şans verme.
7. Eğer seni rahatlatacaksa bir kapanış mesajı gönderebilirsin.
8. Yakın bir arkadaşla konuşmak her zaman iyi gelir.
9. Yeni bir hobi edin, spora başla, kitap oku ya da seyahat planları yap.
10. Sadece bu senaryo için değil, genel anlamda online ilişkilerde dikkatli ol!
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11. Aman ne olacak deme, ghosting’i normalleştirme.
12. Geçmişi bırakıp önüne bakmaya çalış!
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