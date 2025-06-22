Modern İlişkilerin En Büyük Belası Olan Ghosting’den Kurtulmanın 12 Yolu

Hemen sosyal medyayı kapat ve telefonunu bir kenara koy. 'Kimle takılıyor?' ya da 'Neden aktif ama bana yazmıyor?' gibi sorularla kendini yıpratmak yerine kendi arkadaşlarınla ve hayatınla ilgilen çünkü kendi mutluluğun çok daha kıymetli.