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Modern İlişkilerin En Büyük Belası Olan Ghosting’den Kurtulmanın 12 Yolu

etiket Modern İlişkilerin En Büyük Belası Olan Ghosting’den Kurtulmanın 12 Yolu

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
22.06.2025 - 22:04

Ghosting, günümüz ilişkilerinin en sinir bozucu ve kafa karıştırıcı sorunlarından biri haline geldi. Bir gün harika sohbet ederken ertesi gün 'çevrimdışı' birine dönüşen insanlar... Eğer ghosting’in o can sıkan etkisinden kurtulmak ve kendini daha güçlü hissetmek istiyorsan seni içeriğe alalım!

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1. Ona yeniden ulaşmaya çalışma ve iletişimi kes.

Kibar ve net bir mesajla durumu sorgula ama karşı taraftan sonuç alamazsan fazla ısrar etmeden durumu kabullen ve bırak gitsin. Sana cevap vermeyen birine sürekli mesaj atmak sadece seni daha kötü hissettirir bu yüzden onun yokluğunu hayatında bir yük olmaktan çıkar.

2. Yaşadığın durumu anlamlandıramıyorsan bile neden değil çözüm ara.

'Neden böyle yaptı?' diye kafa patlatmak sadece enerjini tüketir. Bu yüzden geçmişe saplanıp kalmak yerine enerjini kendini geliştirmeye ve hayatını güzelleştirecek şeylere odakla. Böylelikle hem zihnen hem de ruhen daha iyi hissedersin.

3. Yok ya öyle değildir demek yerine durumu kabul et!

Kabul etmek zor olabilir ama biri seni ghostluyorsa sorun sende değil, onda! Kendini suçlamayı bırak çünkü hayatında sana değer vermeyen biri için üzülmek yerine kendi değerinin farkına vararak yola devam etmek çok daha anlamlı.

4. Ghostlayan kişinin sosyal medyasını sürekli kontrol etmek seni sadece daha kötü hissettirir.

Hemen sosyal medyayı kapat ve telefonunu bir kenara koy. 'Kimle takılıyor?' ya da 'Neden aktif ama bana yazmıyor?' gibi sorularla kendini yıpratmak yerine kendi arkadaşlarınla ve hayatınla ilgilen çünkü kendi mutluluğun çok daha kıymetli.

5. Biraz da karşı tarafı anlamaya, empati yapmaya çalış.

Ghostingin affı olmaz ama herkesin hayatında zor dönemler olabiliyor. Belki de karşındaki kişi kendi sorunlarıyla boğuştuğu için bu yolu seçti ama bu senin suçun değil o yüzden empati yaparken sınırlarını korumayı unutma!

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6. Emin olamıyorsan ona ikinci bir şans verme.

Eğer bir süre sonra geri dönerse seni tekrar hayal kırıklığına uğratma ihtimalini unutmamalı ve bu noktada kendi sınırlarını net bir şekilde belirleyerek karar vermelisin. Unutma, herkes ikinci bir şansı hak etmez.

7. Eğer seni rahatlatacaksa bir kapanış mesajı gönderebilirsin.

Kapanış mesajı göndermeyi bir düşün deriz. 'Sanırım artık konuşmak istemiyorsun, her şey için teşekkürler.' gibi bir mesaj, hem seni daha iyi hissettirebilir hem de süreci daha kolay atlatmana yardımcı olabilir.

8. Yakın bir arkadaşla konuşmak her zaman iyi gelir.

Sana değer veren bir arkadaşla konuşmak eminim ki durumu daha iyi yönetmeni sağlar. Arkadaşına duygularını paylaşarak içini dökebilirsin ama bu konuşmanın sürekli ghosting üzerine dönmesine izin verme çünkü seninle zaman geçiren insanlar gerçekten senin önemini biliyor.

9. Yeni bir hobi edin, spora başla, kitap oku ya da seyahat planları yap.

Kendi hayatına odaklanıp kendini meşgul ederek hem enerjini yükseltebilir hem de bu süreçte yeni ve güzel deneyimler kazanabilirsin. Çünkü her yeni deneyim seni daha güçlü ve bağımsız bir insan yapar.

10. Sadece bu senaryo için değil, genel anlamda online ilişkilerde dikkatli ol!

İnternetten tanıştığın biri ghostlarsa kişisel bilgilerini paylaşmamış olmaya dikkat et ve gelecek sefer daha seçici olup iletişim kuracağın kişileri özenle seç. Unutma, sağlıklı ilişkiler gerçek bağlar gerektirir ve bunları sanal dünyada bulmak bazen zor olabilir.

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11. Aman ne olacak deme, ghosting’i normalleştirme.

Evet, bu çağda ghosting yaygın ama bu doğru olduğu anlamına gelmez. Kendi iletişim standartlarını belirle ve bu standartlara uyan insanlarla hayatını paylaşmaya çalış. Ancak böylece kendini değerini bilip sağlıklı ilişkiler kurabilirsin.

12. Geçmişi bırakıp önüne bakmaya çalış!

Hayat ghosting yapan birine takılıp kalmak için gerçekten çok kısa, bu yüzden seni mutlu edecek şeylerin peşinden git. Sen daha iyisini hak ediyorsun ve bu dünyada senin enerjine layık insanlar mutlaka var.

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