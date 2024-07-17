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Mitingde Silahlı Saldırıya Uğrayan Donald Trump'ın Vurulduğu Açıdan Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mitingde Silahlı Saldırıya Uğrayan Donald Trump'ın Vurulduğu Açıdan Görüntüleri Ortaya Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 23:44

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Eski ABD başkanı Donald Trump'a yapılan suikast girişiminin ardından komplo teorileri de hızla yayıldı. Kimileri bu saldırının planlı olduğunu söylerken kimileri saldırının gerçekleştiği mitingin de tamamen kurgu olduğunu savundu.

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Donald Trump'ın yara aldığı noktanın oldukça tehlikeli olması, uzmanlar tarafından planlı olamayacağı şeklinde yorumlandı.

Donald Trump'ın yara aldığı noktanın oldukça tehlikeli olması, uzmanlar tarafından planlı olamayacağı şeklinde yorumlandı.

Saldırının, başka bir açıdan görüntüsü daha ortaya çıktı.

Saldırının, başka bir açıdan görüntüsü daha ortaya çıktı.

Trump'ı, tesadüf ederi sağına dönmesinin kurtardığı görüldü.

İşte o görüntüler;

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