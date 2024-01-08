'MİT'e Alacağız' Yalanıyla Kandırıp, İstismar Etmişlerdi! Cezaları Belli Oldu

Konya'da lise öğrencisi G.A.'yı (17) 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olacak alacağız' diyerek kandırıp, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) istismarına maruz bırakan kişilerle ilgili görülen davada karar çıktı.

Mahkeme, tutuklu Ahmet Mandal'a 22 yıl hapis ve tutukluluk halinin devamına, okul müdürleri Harun Avcu ile Asuman Sahar Koleri'ye 8'er yıl 4'er ay hapis cezası verip tahliye etti. Asuman Sahar Koleri'nin eşi M.K.'nin de aralarında olduğu 3 sanık ise beraat ederken, Ahmet Mandal'ın ortağı Ali Akkaş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.