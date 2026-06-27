Misli ve Mediazone İş Birliğiyle Hayat Bulan Gazi Koşusu’nun Efsane Hikayesi İzleyenlerden Tam Not Aldı

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Misli ve Mediazone Creative AI Studio iş birliğiyle hazırlanan Gazi Koşusu filmi, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada dikkat çeken çalışmalar arasına girdi. Duygusal anlatımı, güçlü atmosferi ve yapay zekayı yaratıcı kullanımıyla izleyenlerden tam not aldı!
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Misli ve Mediazone Creative AI Studio, Gazi Koşusu için hazırladığı çalışmayla son dönemin en çok konuşulan marka işlerinden birine imza attı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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