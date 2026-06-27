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Misli ve Mediazone İş Birliğiyle Hayat Bulan Gazi Koşusu’nun Efsane Hikayesi İzleyenlerden Tam Not Aldı

Misli ve Mediazone İş Birliğiyle Hayat Bulan Gazi Koşusu’nun Efsane Hikayesi İzleyenlerden Tam Not Aldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.06.2026 - 15:13

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Misli ve Mediazone Creative AI Studio iş birliğiyle hazırlanan Gazi Koşusu filmi, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada dikkat çeken çalışmalar arasına girdi. Duygusal anlatımı, güçlü atmosferi ve yapay zekayı yaratıcı kullanımıyla izleyenlerden tam not aldı!

Dilerseniz videoya geçelim...

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Misli ve Mediazone Creative AI Studio, Gazi Koşusu için hazırladığı çalışmayla son dönemin en çok konuşulan marka işlerinden birine imza attı.

Misli ve Mediazone Creative AI Studio, Gazi Koşusu için hazırladığı çalışmayla son dönemin en çok konuşulan marka işlerinden birine imza attı.

Türkiye’nin en köklü yarış organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu’nun taşıdığı mirası güçlü bir anlatımla buluşturan film, izleyenlerde duygusal bir etki yarattı.

Yapay zekanın yalnızca teknik bir detay olarak değil, hikayeyi güçlendiren yaratıcı bir araç olarak kullanılması da çalışmanın en dikkat çeken taraflarından biri oldu. Misli ve Mediazone Creative AI Studio’nun ortaya koyduğu iş, sosyal medyada kısa sürede beğeni toplarken, birçok kullanıcı tarafından 'Gördüğüm en iyi reklam' yorumlarıyla öne çıktı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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