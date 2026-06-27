Misli ve Mediazone İş Birliğiyle Hayat Bulan Gazi Koşusu’nun Efsane Hikayesi İzleyenlerden Tam Not Aldı

Türkiye’nin en köklü yarış organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu’nun taşıdığı mirası güçlü bir anlatımla buluşturan film, izleyenlerde duygusal bir etki yarattı.

Yapay zekanın yalnızca teknik bir detay olarak değil, hikayeyi güçlendiren yaratıcı bir araç olarak kullanılması da çalışmanın en dikkat çeken taraflarından biri oldu. Misli ve Mediazone Creative AI Studio’nun ortaya koyduğu iş, sosyal medyada kısa sürede beğeni toplarken, birçok kullanıcı tarafından 'Gördüğüm en iyi reklam' yorumlarıyla öne çıktı.