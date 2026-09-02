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Miniklerin Okul Heyecanına Heyecan Katacak En Eğlenceli Okul Alışveriş Listesi!

etiket Miniklerin Okul Heyecanına Heyecan Katacak En Eğlenceli Okul Alışveriş Listesi!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
02.09.2026 - 16:53
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Okul zili çalmak üzere! Miniklerin yepyeni maceralara atılacağı, arkadaşlarıyla koşup oynayacağı ve dünyayı keşfedeceği o tatlı telaş dönemi başladı. Anaokulundan ilkokula miniklerin hem rahat etmesini sağlayacak hem de stilleriyle okulun en neşeli üyesi olmalarını sağlayacak parçaları arıyorsanız doğru yerdesiniz! Çocuk güvenlik kurallarına uygun olarak tasarlanan, ebeveynlerin içinin rahat etmesini sağlarken çocukların da hayal dünyasına hitap eden ürünleri sizin için bir araya getirdik.

Gelin, birlikte bakalım.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Yağmurlu günlerde su birikintilerine zıplamaktan daha eğlenceli ne olabilir ki?

Yağmurlu günlerde su birikintilerine zıplamaktan daha eğlenceli ne olabilir ki?

Sevimli dinozor figürleriyle süslü bu yağmur botu, minik kaşiflerin ayaklarını kupkuru tutarken okul yolunu adeta bir macera parkına dönüştürüyor!

Linki burada.

Çanta seçimi okul alışverişinin en heyecanlı başlangıcı!

Çanta seçimi okul alışverişinin en heyecanlı başlangıcı!

Ön yüzündeki yumuşacık peluş leopar yüzü, zarif nakış işlemeleri ve hareketli kulak detaylarıyla çocukların hayal dünyasına renk katan bu tasarım; hem minik omuzları yormayacak kadar ergonomik hem de tüm okul gereçlerini içine alacak kadar geniş.

Linki burada.

Okul koridorlarında dinozor sesleri yükseliyor!

Okul koridorlarında dinozor sesleri yükseliyor!

Bu çantanın ön yüzündeki kabartmalı silikon dinozor figürü karanlıkta parlama özelliğine sahip. Böylece çocuğunuzun akşam saatlerinde veya düşük ışıklı ortamlarda çok daha kolay fark edilmesine yardımcı oluyor. 

Ergonomik sırt yapısı ve geniş iç hacmiyle minik erkek çocukların okula dönüşte 1 numaralı favorisi!

Onedio10 koduyla buradan sepetinize ekleyebilirisiniz.

Miniğinizin ayakları yağmurlu günlerde hem kuru hem sıcak kalsın!

Miniğinizin ayakları yağmurlu günlerde hem kuru hem sıcak kalsın!

Arka kısmındaki 3 boyutlu leopar kuyruğu ile eğlenceli bir görünüm sunarak miniklerin beğenisini kazanacak bu bot; yüksek dayanıklılığı ve titiz kalite kontrol süreçleriyle de ebeveynlerin kalbini çalıyor! 

Islak okul bahçelerinde kaymayan tabanı ve su geçirmez yapısıyla hem güvenli hem de çok şık olan bu model, okul alışveriş listenizin olmazsa olmaz parçalarından biri!

Linkini buraya bıraktım.

Gri ve kasvetli yağmur bulutlarını dağıtacak en tatlı kahraman geldi!

Gri ve kasvetli yağmur bulutlarını dağıtacak en tatlı kahraman geldi!

Kalpli Unicorn detaylarıyla miniklerin hayal dünyasını renklendiren bu şemsiye, minik ellerin sıkışmasını önleyen özel çocuk güvenlik mekanizmasıyla tasarlanmış. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

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Çocuklar dünyayı özgürce zıplayarak, dokunarak ve keşfederek öğrenir!

Çocuklar dünyayı özgürce zıplayarak, dokunarak ve keşfederek öğrenir!

Anaokulunun renkli boya etkinliklerinde veya yağmur sonrası çamurlu okul bahçesinde minikler dilediğince oynarken, üstü başı kirlenmesin ve ıslanmasın diyen ebeveynlerin en sevimli kurtarıcısı.

Linkini buraya bıraktım.

Yağmurlu günlerde okul yolunu macera dolu bir şantiye sahasına çevirmeye hazır mısınız?

Yağmurlu günlerde okul yolunu macera dolu bir şantiye sahasına çevirmeye hazır mısınız?

Su geçirmez yapısı, kaymaz gri tabanı ve üzerindeki renkli inşaat araçları figürleriyle bu bot, minik erkek çocukların çamurda ve su birikintilerinde özgürce zıplamasını sağlarken ayaklarını da kupkuru tutuyor!

Linki burada.

Kepçeler ve kamyonlar iş başında!

Kepçeler ve kamyonlar iş başında!

Hareketli erkek çocuklar için tasarlanan bu su geçirmez tulum, ıslak ve çamurlu havalarda bile oyun neşesinin kesintisiz devam etmesini sağlıyor.

Linki burada.

"Önümü göremiyorum ki!" bahanesi bu şemsiyeyle tarihe karışıyor!

"Önümü göremiyorum ki!" bahanesi bu şemsiyeyle tarihe karışıyor!

Şeffaf tasarımı sayesinde minikler yağmurda yürürken etrafı ve önlerini dilediklerince izleyebiliyor. Üzerindeki eğlenceli kepçeler ve şantiye araçları ise kasvetli okul sabahlarını adeta 3D bir oyun sahnesine dönüştürüyor.

 Çocuk güvenlik standartlarına uygun mekanizmasıyla parmak dostu ve tam güvenli!

Buradan sepetinizi ekleyebilirsiniz.

Çocuklar iş makinelerine ve şantiye araçlarına adeta bayılıyor!

Çocuklar iş makinelerine ve şantiye araçlarına adeta bayılıyor!

Ön yüzündeki dinamik buldozer tasarımı ve canlı sarı-siyah detaylarıyla bu sırt çantası, minik inşaat severlerin okula gitme hevesini ikiye katlıyor. 

Ergonomik sırt yapısı, geniş iç hacmi ve konforlu askıları sayesinde okula dönüşün en favori ve kullanışlı kahramanı olmaya aday!

Linki burada.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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