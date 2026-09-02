Miniklerin Okul Heyecanına Heyecan Katacak En Eğlenceli Okul Alışveriş Listesi!

Arka kısmındaki 3 boyutlu leopar kuyruğu ile eğlenceli bir görünüm sunarak miniklerin beğenisini kazanacak bu bot; yüksek dayanıklılığı ve titiz kalite kontrol süreçleriyle de ebeveynlerin kalbini çalıyor!

Islak okul bahçelerinde kaymayan tabanı ve su geçirmez yapısıyla hem güvenli hem de çok şık olan bu model, okul alışveriş listenizin olmazsa olmaz parçalarından biri!

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