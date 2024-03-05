Milyonlarca Emekli Merak Ediyordu: Bakan Bayram İkramiyelerinde Son Durumu Açıkladı 'Yasa Meclisten Geçti'

Gazetecilerin, 'Bayram ikramiyeleri 3 bin lira olarak belirlendi. Var mı bir gelişme?' sorusuna Bakan Işıkhan'dan “Hayırlı olsun.' yanıtı geldi.

Bakan, 'Yasa meclisten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak' ifadeleriyle kararın kesinleştiğini duyurdu.