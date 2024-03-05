Milyonlarca Emekli Merak Ediyordu: Bakan Bayram İkramiyelerinde Son Durumu Açıkladı 'Yasa Meclisten Geçti'
Milyonlarca Emekli Merak Ediyordu: Bakan Bayram İkramiyelerinde Son Durumu Açıkladı 'Yasa Meclisten Geçti'
Emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin gündemden düşmediği bugünlerde son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin tartışmalara son noktayı koydu.
İşte, detaylar...
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Milyonlarca emeklinin beklediği açıklama geldi: Bayram ikramiyelerine ilişkin yasa meclisten geçti.
Gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtlayan Bakan Işıkhan, bayram ikramiyelerine ilişkin zam sorusuna 'Koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz' ifadeleriyle yanıt verdi.
Peki, Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
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