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Milyonlarca Emekli Merak Ediyordu: Bakan Bayram İkramiyelerinde Son Durumu Açıkladı 'Yasa Meclisten Geçti'

Milyonlarca Emekli Merak Ediyordu: Bakan Bayram İkramiyelerinde Son Durumu Açıkladı 'Yasa Meclisten Geçti'

Zam Emekli Zammı Emekli İkramiyesi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
05.03.2024 - 12:54

Emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin gündemden düşmediği bugünlerde son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. 

İşte, detaylar...

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Milyonlarca emeklinin beklediği açıklama geldi: Bayram ikramiyelerine ilişkin yasa meclisten geçti.

Milyonlarca emeklinin beklediği açıklama geldi: Bayram ikramiyelerine ilişkin yasa meclisten geçti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Yüzde 50 zam yapılarak 3 bin TL olarak belirlenen Bayram ikramiyesine bir zam daha mı gelecek tartışmaları sürerken yasa meclisten geldi. Bakan Işıkhan, bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamasında tarih de verdi!

Gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtlayan Bakan Işıkhan, bayram ikramiyelerine ilişkin zam sorusuna 'Koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz' ifadeleriyle yanıt verdi.

Gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtlayan Bakan Işıkhan, bayram ikramiyelerine ilişkin zam sorusuna 'Koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz' ifadeleriyle yanıt verdi.

Gazetecilerin, 'Bayram ikramiyeleri 3 bin lira olarak belirlendi. Var mı bir gelişme?' sorusuna Bakan Işıkhan'dan “Hayırlı olsun.' yanıtı geldi. 

Bakan, 'Yasa meclisten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak' ifadeleriyle kararın kesinleştiğini duyurdu.

Peki, Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Peki, Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Bakan Işıkhan, bayram ikramiyeleri için kesin bir tarih vermese de Bayram öncesi için çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, “Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız” dedi.

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