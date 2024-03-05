Akaryakıt İndirimleri Son Buldu: LPG Zammı Tabelaya Yansıdı! İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları
Akaryakıt İndirimleri Son Buldu: LPG Zammı Tabelaya Yansıdı! İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları
Geçtiğimiz günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan indirimlerle motorin ve benzin fiyatları düştü. Peş peşe pompaya yansıyan indirimleri otogaz zammı takip etti. Küresel piyasalardaki dalgalanma bugün bir kez daha tabelalara yansıdı. Peki, otogaza ne kadar indirim geldi? Motorin ve benzin fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?
İşte, 1 Mart Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.
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İndirimler son erdi: LPG'ye zam geldi!
Benzin veya Motorine Zam Gelecek mi?
Güncel Brent Petrol Fiyatı
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Ankara Akaryakıt Fiyatları
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İzmir Akaryakıt Fiyatları
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