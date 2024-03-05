Akaryakıt İndirimleri Son Buldu: LPG Zammı Tabelaya Yansıdı! İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları

Geçtiğimiz günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan indirimlerle motorin ve benzin fiyatları düştü. Peş peşe pompaya yansıyan indirimleri otogaz zammı takip etti. Küresel piyasalardaki dalgalanma bugün bir kez daha tabelalara yansıdı. Peki, otogaza ne kadar indirim geldi? Motorin ve benzin fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?

İşte, 1 Mart Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.