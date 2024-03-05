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Akaryakıt İndirimleri Son Buldu: LPG Zammı Tabelaya Yansıdı! İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları

Akaryakıt İndirimleri Son Buldu: LPG Zammı Tabelaya Yansıdı! İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları

Akaryakıt Benzin Motorin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
05.03.2024 - 10:59

Geçtiğimiz günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan indirimlerle motorin ve benzin fiyatları düştü. Peş peşe pompaya yansıyan indirimleri otogaz zammı takip etti. Küresel piyasalardaki dalgalanma bugün bir kez daha tabelalara yansıdı. Peki, otogaza ne kadar indirim geldi? Motorin ve benzin fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?  

İşte, 1 Mart Cuma günü İstanbulAnkara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

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İndirimler son erdi: LPG'ye zam geldi!

İndirimler son erdi: LPG'ye zam geldi!

Geçtiğimiz hafta art arda pompaya yansıyan indirimler son buldu. Motorin ve benzin fiyatlarının 40 lira civarına düşmesinin ardından zam haberi geldi. Bu kez LPG'ye uygulanan zam gece yarısı tabelalara yansıdı. 

Otogaz grubuna 5 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 84 kuruş zam geldi. Fiyatlar 22 lira seviyesine yaklaştı.

Benzin veya Motorine Zam Gelecek mi?

Benzin veya Motorine Zam Gelecek mi?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) duyurusu üzerine motorine 3 kez, benzine ise 1 kez indirim yansıdı. Mart ayına indirim haberleriyle başlayan akaryakıt piyasası LPG zammı ile yeniden yükselişe geçti. 

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzin ve motorin grubu için şu an için bir indirim veya zam öngörülmüyor.

Gelin, güncel akaryakıt fiyatlarına göz atalım 👇

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Brent petrol, 5 Mart Salı sabahı 82,47 dolardan alıcı buluyor.

  • Brent petrol önceki kapanış fiyatı ise 82,8 dolardı.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 40.37 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 40.65 TL

  • LPG litre fiyatı 21.43 TL 

İstanbul Avrupa yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 40.46 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 40.72 TL

  • LPG litre fiyatı 21.95 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 41.18 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 41.50 TL

  • LPG litre fiyatı 21.85 TL

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İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 41.41 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 41.73 TL

  • LPG litre fiyatı 21.51 TL

UYARI: Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.

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