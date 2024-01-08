Milletvekilinin Açıklaması Esir Ailelerini Kızdırdı: "Göz Ameliyatı Oldum, Acınızı Anlarım"
Milletvekilinin Açıklaması Esir Ailelerini Kızdırdı: "Göz Ameliyatı Oldum, Acınızı Anlarım"
İsrail meclisinde konuşan Keti Shitrit, konuşmasıyla esir yakınlarını kızdırdı. Göz ameliyatı olduğundan bahseden Shitrit'in ifadeleri sosyal medyada 'umursamazlık' olarak görüldü.
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7 Ekim'den itibaren süren İsrail ve Gazze arasındaki savaşta her iki taraf da kayıp verirken, taraflar karşı taraftan esir de tutuyor.
İsrail ordusunun açıkladığı sayıya göre, Gazze'de Hamas'ın elinde 132 İsrailli esir bulunuyor.
İsrail Meclisi'nde konuşan milletvekili Keti Shitrit'in sözleri İsrailli aileleri kızdırdı.
Başbakan Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi milletvekili Keti Shitrit'in, Meclisindeki Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Komitesinde İsrailli esirlerin ailelerine hitap etti.
"Bir sabah uyandığımda bir gözüm görmüyordu ve ameliyata alındım. İyileşmem uzun sürdü. Giyinemedim, yıkanamadım ve daha önceden yaptığım diğer işlerimi yapamadım. Bunu neden size söylüyorum? Çünkü hayatınızın birden nasıl altüst olduğunu anlayabiliyorum" ifadelerini kullandı. Shitrit, mecliste
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Shitrit'in "göz ameliyatı" benzetmesi ise esir yakınlarını kızdırırken sosyal medyada "umursamazlık" olarak görüldü.
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