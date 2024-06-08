Mezuniyet Töreninde Dev Ekran Devrilmişti: Yaşanan Korku Dolu Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı
Mezuniyet Töreninde Dev Ekran Devrilmişti: Yaşanan Korku Dolu Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı
Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda önceki akşam düzenlenen mezuniyet töreni sonunda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrilmişti. 6 kişinin yaralandığı o anlar ise kameraya yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda önceki akşam düzenlenen Elev Vakfı Okulunun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrenciler fotoğraf çektirmek için sahneye çıkmış, bu sırada dijital panonun devrilmesi sonucu 3 veli ve 3 öğrenci yaralanmıştı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.
Mezuniyet töreni sonunda veliler ile öğrencilerin fotoğraf çekilmek için sahneye çıktığı esnada dijital dev panonun devrildiği o anlar kameraya yansıdı.
İşte o korku dolu anlar...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın