Meteoroloji ve Valilik İstanbul İçin Alarm Verdi! Önümüzdeki 4 Saate Dikkat
Meteoroloji ve Valilik İstanbul İçin Alarm Verdi! Önümüzdeki 4 Saate Dikkat
Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Bugün yeniden İstanbul radara girdi ve sarı alarm verildi. 4 saatlik periyotta birçok ilçede sağanak, dolu ve sel alarmı verildi. İstanbul Valiliği'de uyarılarda bulundu. İşte İstanbul başta olmak üzere tüm yurdu bekleyen hava durumu detayları…
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Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 4 saatlik periyotta kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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İstanbul Valiliği de, "Meteoroloji göre; Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 4 saatlik periyotta kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere #İstanbul'da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulundu.
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