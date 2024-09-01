Meteoroloji ve Valilik İstanbul İçin Alarm Verdi! Önümüzdeki 4 Saate Dikkat

Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Bugün yeniden İstanbul radara girdi ve sarı alarm verildi. 4 saatlik periyotta birçok ilçede sağanak, dolu ve sel alarmı verildi. İstanbul Valiliği'de uyarılarda bulundu. İşte İstanbul başta olmak üzere tüm yurdu bekleyen hava durumu detayları…