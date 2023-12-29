Meteoroloji Hava Tahminlerini Güncelledi: "Yılbaşında Kar Yağacak mı?" Sorusuna Cevap Geldi
Meteoroloji Hava Tahminlerini Güncelledi: "Yılbaşında Kar Yağacak mı?" Sorusuna Cevap Geldi
Yeni yılın heyecanla beklenildiği bu günlerde, herkesin dilinde aynı soru dolaşıyor: 'Yılbaşında kar yağacak mı?' Bu merakla dolu soruya yanıt, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Hava durumu tahminlerini dikkatle takip edenlerin gözü kulağı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılbaşı gecesi hava durumuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yeni yılın ilk saatlerini beyaz bir örtü altında karşılamayı umut edenler için haberler pek de iç açıcı değil.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 29 Aralık 2023 ile 4 Ocak 2024 tarihleri arasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak.
Yeni yılın ilk günlerinde, kışın soğuk etkisini hissetmeye başlayacağız. Bazı yerlerde yağış bekleniyor. Ancak, yılın ilk günü olan 1 Ocak, açık ve ılık bir hava ile karşılanacak.
Peki kar ne zaman yağacak?
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