Meteoroloji Hava Tahminlerini Güncelledi: "Yılbaşında Kar Yağacak mı?" Sorusuna Cevap Geldi

Yeni yılın heyecanla beklenildiği bu günlerde, herkesin dilinde aynı soru dolaşıyor: 'Yılbaşında kar yağacak mı?' Bu merakla dolu soruya yanıt, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Hava durumu tahminlerini dikkatle takip edenlerin gözü kulağı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılbaşı gecesi hava durumuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yeni yılın ilk saatlerini beyaz bir örtü altında karşılamayı umut edenler için haberler pek de iç açıcı değil.