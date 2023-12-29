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Meteoroloji Hava Tahminlerini Güncelledi: "Yılbaşında Kar Yağacak mı?" Sorusuna Cevap Geldi

Meteoroloji Hava Tahminlerini Güncelledi: "Yılbaşında Kar Yağacak mı?" Sorusuna Cevap Geldi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.12.2023 - 08:36

Yeni yılın heyecanla beklenildiği bu günlerde, herkesin dilinde aynı soru dolaşıyor: 'Yılbaşında kar yağacak mı?' Bu merakla dolu soruya yanıt, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Hava durumu tahminlerini dikkatle takip edenlerin gözü kulağı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılbaşı gecesi hava durumuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yeni yılın ilk saatlerini beyaz bir örtü altında karşılamayı umut edenler için haberler pek de iç açıcı değil.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 29 Aralık 2023 ile 4 Ocak 2024 tarihleri arasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 29 Aralık 2023 ile 4 Ocak 2024 tarihleri arasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Yılbaşı günü, Türkiye'nin birçok yerinde güneşin yüzünü göstermesi ve hafif bir hava bekleniyor. Genel Müdürlük tarafından yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre, bu tarihler arasında sıcaklıkta belirgin bir değişiklik beklenmiyor.

Yeni yılın ilk günlerinde, kışın soğuk etkisini hissetmeye başlayacağız. Bazı yerlerde yağış bekleniyor. Ancak, yılın ilk günü olan 1 Ocak, açık ve ılık bir hava ile karşılanacak.

Yeni yılın ilk günlerinde, kışın soğuk etkisini hissetmeye başlayacağız. Bazı yerlerde yağış bekleniyor. Ancak, yılın ilk günü olan 1 Ocak, açık ve ılık bir hava ile karşılanacak.

Paylaşılan bilgilere doğrultusunda Türkiye'nin çoğu yerinde zaman zaman yağışlı ve güneşli bir hava hakim olacak. Karlı bir yeni yıl sabahı, bu sene de gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Peki kar ne zaman yağacak?

Peki kar ne zaman yağacak?

Hava Forum'un haberine göre, 7-8 Ocak tarihine kadar megakentlerde kar açısından herhangi bir hareketlilik görünmüyor. İlk kar tanelerinin 10-12 Ocak'ta düşeceği ifade ediliyor.

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